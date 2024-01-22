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الاحتلال يعتقل شابا من طوباس على حاجز قرب نابلس

1/22/2024 8:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، شابا من مدينة طوباس.


وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس شفيق الخراز، أثناء مروره عبر حاجز عورتا جنوب نابلس.

وفا


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