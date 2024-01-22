الاحتلال يعتقل شابا من طوباس على حاجز قرب نابلس
التاريخ
1/22/2024 8:10:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، شابا من مدينة طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أنس شفيق الخراز، أثناء مروره عبر حاجز عورتا جنوب نابلس.
وفا
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