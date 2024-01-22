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12814 جلسة محاكمة عن بعد في المحاكم الأردنية الشهر الماضي

1/22/2024 8:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر كانون أول الماضي.
وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 12814 جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي، وتم تنفيذ 326 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، إلى جانب فرض 36 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).
كما استقبلت الوزارة 197 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، إذ تقدم وزارة العدل من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.
ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.




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