MENAFN - Amman Net) لقيت تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي تفاعلا كبيرا على منصات مواقع التواصل حيث قال الصفدي في الاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط،"إسرائيل بسياستها الحالية تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة".

فعلق محمد سماحه: سلام ايش هدول محتلين ارهابيين بدمروا مستشفيات وبقتلوا أطفال ونساء أبرياء وإنت تقول سلام، مافي سلام طالما هناك احتلال.

وقال علي الحلبي: اوروبا لن تفعل لنا شيء وإسرائيل بمباركة أوروبا وامريكا تدمر كل شيء صالح للعيش بغزة البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد فوق الناس وانتم مازلتم تتهربون من مسؤلياتكم تجاه الشعب الفلسطيني.

ونشر موسى المناصير: متى كان اليهود اصحاب سلام ......رسولنا الكريم انقضو معه العهد وانتو بعدكو تسوقوا لاسرائيل.

وأضاف حمزة: بدكم سلام بعد كل القتل والدمار بدكم تضلو تبلغونا حيثيات وابعاد الموضوع بعد ١٠٧ يوم عطوفتك يعني لو كان في اغبياء صحيو بتوقع.

وعلق عدنان: مازال شايفين هاي سياسة اسرائيل وليش بعدكم متمسكين بالاتفاقيات معها.

وقال أحمد حمد: نتنياهو يقول لا دوله للفلسطينيين وانت بتسولف عن السلام ؟؟ بعد كل هذه المجازر لا زلتم تتحدثون عن سلام ؟؟

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · تصريحات وزير الخارجية في الاجتماع العربي الأوروبي حديث مواقع التواصل