تصريحات وزير الخارجية في الاجتماع العربي الأوروبي حديث مواقع التواصل

(MENAFN
- Amman Net) لقيت تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي تفاعلا كبيرا على منصات مواقع التواصل حيث قال الصفدي في الاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط،"إسرائيل بسياستها الحالية تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة".
فعلق محمد سماحه: سلام ايش هدول محتلين ارهابيين بدمروا مستشفيات وبقتلوا أطفال ونساء أبرياء وإنت تقول سلام، مافي سلام طالما هناك احتلال.
وقال علي الحلبي: اوروبا لن تفعل لنا شيء وإسرائيل بمباركة أوروبا وامريكا تدمر كل شيء صالح للعيش بغزة البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد فوق الناس وانتم مازلتم تتهربون من مسؤلياتكم تجاه الشعب الفلسطيني.
ونشر موسى المناصير: متى كان اليهود اصحاب سلام ......رسولنا الكريم انقضو معه العهد وانتو بعدكو تسوقوا لاسرائيل.
وأضاف حمزة: بدكم سلام بعد كل القتل والدمار بدكم تضلو تبلغونا حيثيات وابعاد الموضوع بعد ١٠٧ يوم عطوفتك يعني لو كان في اغبياء صحيو بتوقع.
وعلق عدنان: مازال شايفين هاي سياسة اسرائيل وليش بعدكم متمسكين بالاتفاقيات معها.
وقال أحمد حمد: نتنياهو يقول لا دوله للفلسطينيين وانت بتسولف عن السلام ؟؟ بعد كل هذه المجازر لا زلتم تتحدثون عن سلام ؟؟
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · تصريحات وزير الخارجية في الاجتماع العربي الأوروبي حديث مواقع التواصل
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