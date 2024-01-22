فوزان فقط وارتفاع المعدل التهديفي.. أرقام من ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023

شهدت مباريات الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم "كوت ديفوار 2023، ارتفاعا واضحاً في عدد الأهداف المسجلة؛ إذ بلغ عددها 38 هدفاً بزيادة قدرها 11 هدفاً عن الجولة الأولى التي تم فيها أحراز 27 هدفاً.

وتفصيلاً، أقيمت 12 مباراة جديدة في الجولة الثانية للبطولة، ليرتفع إجمالي المباريات المقامة حتى الآن إلى 24 مباراة، وبلغ عدد الأهداف المسجلة إجمالاً 65 هدفاً بمتوسط 2.7 هدفاً لكل مباراة.

ومن بين 24 منتخباً تشارك في هذه البطولة، لم يحقق سوى منتخبين فقط الفوز في مباراتين وهما منتخبا الرأس الأخضر والسنغال (حامل اللقب)، اللذين ضمنا تأهلهما إلى الدور الـ 16، فيما لا تزال بقية المنتخبات تتنافس على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

وتعد مباراة غينيا الاستوائية وغينيا بيساو أكثر مباراة شهدت إحراز أهداف (6 أهداف)، وفاز فيها منتخب غينيا الاستوائية 4-2.

ويعد منتخب السنغال صاحب أقوى خط هجوم في البطولة حتى الآن بإحراز 6 أهداف في مباراتين، في الوقت الذي لم تتلق شباكه سوى هدف وحيد، يليه منتخبا غينيا الاستوائية والرأس الأخضر، وكلاهما سجل 5 أهداف، وجميعها تتصدر مجموعاتها.

وارتفع عدد المباريات التي انتهت نتيجتها بالتعادل إلى 10 مباريات بمعدل 5 مباريات في الجولة الأولى ومثلها في الجولة الثانية، كما ارتفع عدد المباريات التي شهدت فوز أحد المنتخبين إلى 14 مباراة، بمعدل 7 في الجولة الأولى ومثلها في الثانية.

وتعادلت ثلاثة منتخبات في مباراتيها حتى الآن، وهي مصر والجزائر وزامبيا.

ويعد منتخب جامبيا الفريق الوحيد الذي لم يحرز لاعبوه أية أهداف بعد جولتين في البطولة، تأتي بعده منتخبات تونس وناميبيا وتنزانيا وكل منها لم يحرز سوى هدف وحيد في مباراتين حتى الآن، علماً بأن منتخبا تونس وناميبيا يتنافسان معاً في المجموعة الخامسة.

وانخفض عدد البطاقات الصفراء في الجولة الثانية إلى 33 بطاقة، بعدما كانت 44 في الجولة الأولى ليصل الإجمالي إلى 77 بطاقة، في حين اقتصر عدد البطاقات الحمراء في هذه الجولة على بطاقة واحدة فقط، نالها رودريك كابوي لاعب منتخب زامبيا أمام تنزانيا في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث نجح منتخب بلاده في إدراك التعادل بعشرة لاعبين.

واحتسبت 5 ركلات جزاء في الجولة الثانية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9 ركلات في البطولة ككل، من بينها ركلتان ضائعتان.

من جانبه عبر بيدرو ليتاو بريتو (بوبيستا)، مدرب منتخب الرأس الأخضر عن سعادته بأن يكون أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا، بعد تحقيقه فوزه الثاني على التوالي بالتغلب على موزمبيق 3-0 ضمن هذه الجولة في مجموعة تضم أيضا منتخبا مصر وغانا.

وقال: "لم نرغب في الدخول في الحسابات، انتصارنا على موزمبيق بثلاثية يفيدنا كثيرا خاصة من أجل الثقة".

ويشارك منتخب الرأس الأخضر للمرة الرابعة في تاريخه في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد نسخ (2013-2015-2021).

وأضاف: "بخصوص السؤال الشهير، هل سأغير التشكيلة أمام مصر، في المباراة المقبلة، سنرى نقاط القوة التي يجب أن نستغلها، وستكون لديكم إجابة أوضح قبل المباراة".

المدرب الثاني الذي قاد منتخب بلاده للتأهل مبكراً إلى دور الـ 16، هو السنغالي، أليو سيسي، الذي عبر عن سعادته الكبيرة بعد التأهل بالفوز على الكاميرون 3-1، وأكد على ضرورة المحافظة على التركيز في بقية المشوار، بدءا من اللقاء الثالث في دور المجموعات، الذي سيواجه فيه "منتخب غينيا، رغم تحقيق التأهل إلى الدور المقبل.

وقال: "تبقى مباراة غينيا في دور المجموعات مهمة أيضا، يجب أن نحافظ على معدل التركيز، خضنا مباراتين في البطولة حتى الآن، وتبقى 5 من أجل الوصول إلى الهدف المرجو (النهائي)".

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