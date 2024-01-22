منتخب غينيا يدعو جماهيره لتخفيف الاحتفالات بعد مقتل ستة أشخاص

‬طلب الاتحاد الغيني لكرة القدم والمنتخب الوطني من الجماهير تخفيف احتفالاتهم بعد مقتل ستة أشخاص عقب الفوز 1-صفر على جامبيا في كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة الماضي.

وخرجت جماهير غينيا تحتفل في الشوارع في جميع أنحاء البلاد بعد الفوز الذي وضع فريق المدرب ‬‬‬‬‬‬‬كابا دياوارا على حافة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة المقامة في ساحل العاج.

وتقدمت غينيا للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين عن السنغال حاملة اللقب التي تأهلت بالفعل إلى دور الستة عشر، ومتقدمة بثلاث نقاط عن الكاميرون صاحبة المركز الثالث.

وظل منتخب جامبيا في ذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.

وبث الاتحاد مقطع فيديو للفريق يطلب من المشجعين الاحتفال بمسؤولية أثناء استعدادهم لمواجهة السنغال في الجولة الأخيرة لدور المجموعات غدا الثلاثاء.

وقال أمادو مكادجي مدير الإعلام في الاتحاد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "المهم هو أن يحتفل مشجعونا والجماهير عامة بطريقة محسوبة للغاية. عليهم أن يكونوا حذرين للغاية حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر، لأن هدف كرة القدم هو جلب السعادة وعدم ترك العائلات في حزن".

وستتأهل غينيا إلى دور الستة عشر في حال التعادل مع السنغال ويمكنها التأهل حتى إذا خسرت اعتمادا على النتائج الأخرى.

وقال مكادجي "لا نريد أن نحزن على الموتى، لذلك ندعو الجميع للاحتفال ولكن أن يعتنوا بأنفسهم حتى لا يحدث لهم أي شيء.

"غينيا بلد يتمتع فيه الناس بشغف كبير للغاية بكرة القدم ويستمتعون بها بشكل لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.

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