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في سبيل انتقاله إلى ريال مدريد.. مبابي يتقدم بطلب يزعج مودريتش

1/22/2024 8:00:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواصل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مناوراته لحسم وجهته خلال الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد النجم الفرنسي مع باريس الصيف المقبل، ويحق لمبابي التفاوض والتوقيع مجانًا مع أي فريق، بداية من يناير الجاري.

ووفقاً لصحيفة "سبورت"، فقد توصل مبابي إلى اتفاق مبدئي مع ريال مدريد بشأن الانتقال إلى صفوف الميرنغي الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة أن جزءا من هذا الاتفاق، سيكون حصول مبابي على القميص رقم 10 الخاص بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

ورغم ذلك، أكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي لا يزال يفتح الباب أمام باريس، ومستعدًا للجلوس والاستماع إلى أي عرض جديد يقدمه الفريق الفرنسي من أجل التجديد.

وذكرت الصحيفة أن فرص انقلاب مبابي على اتفاقه مع ريال مدريد، وقبول عرض باريس، ليست كبيرة في الوقت الحالي.

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