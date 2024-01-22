بالتعاون مع حكومة الإمارات.. مالطا تطلق برنامج القيادات الحكومية التنفيذية

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مالطا، إطلاق برنامج القيادات الحكومية التنفيذية، المستلهم من نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، ضمن زيارة لوفد مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى العاصمة فاليتا، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.

وشهدت الزيارة الرسمية عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة مالطا، استعرضت إنجازات التعاون الثنائي ومستجدات العمل المشترك في مختلف محاوره، وناقشت المبادرات والمشاريع المستقبلية في مجالات التبادل المعرفي بين حكومتي البلدين.

ضم الوفد الإماراتي عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وفريق مكتب التبادل المعرفي، حيث التقى معالي إيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة، ومعالي كيث أزوباردي تانتي وزير دولة للشباب والبحوث والابتكار، كما عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في حكومة مالطا، وزار الوفد جامعة مالطا ضمن سلسلة جولات معرفية لعدد من المؤسسات والجهات.

وتغطي اتفاقية التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات ومالطا، التي تم توقيعها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، 6 مجالات تعاون رئيسية تشمل؛ التكنولوجيا الرقمية، والصحة وجودة الحياة، والاستخدام المستدام للموارد، والتصنيع الذكي، والفضاء والطيران، وبناء القدرات. وعمل برنامج التبادل المعرفي الحكومي منذ إطلاق الشراكة على بناء قدرات نحو 800 متدرب من حكومة مالطا من خلال 100 ورشة عمل واجتماع و1400 ساعة تدريب.

وأشاد كيث أزوباردي تانتي ، بالتعاون المثمر بين حكومتي مالطا ودولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية الشراكة في بناء قدرات موظفي الحكومة، وتوفير فرص تدريبية تدعم مساهمتهم في النهوض بالخدمات التي يقدمونها للمواطنين.

وقال إن برنامج القيادات الحكومية التنفيذية يؤكد أهمية التعليم والتطوير المهني المستمر، وهو ما يحفزنا على إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة ليواصلوا نموهم المهني، بما يسمح لهم بالاستمرار في تقديم خدمة متميزة للمتعاملين.

تركيز

وأكد عبد الله لوتاه أن إطلاق برنامج القيادات الحكومية التنفيذية في مالطا، يترجم تركيز التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين على بناء القدرات الحكومية وتمكينها بأدوات المستقبل من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير الأدوات والنماذج وأساليب العمل الحكومية بالاستفادة من تجارب الإمارات الناجحة لتحسين مستويات الكفاءة والأداء الحكومي.

وقال إن التعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي يترجم توجيهات قيادة دولة الإمارات بتعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الدولية الهادفة على أسس مستدامة، لمشاركة المعرفة والتجارب الناجحة، والنماذج المستقبلية الكفيلة بتمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي وبناء مستقبل أفضل.

واجتمع وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي مع معالي الدكتور إيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا، ومعالي أنتوني سلطانة السكرتير الدائم الرئيسي لمناقشة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وشهدت الزيارة عقد لقاء مع جافريل فلوريس الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الرقمي، أحد منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، حيث تم استعراض الإنجازات المثمرة للشراكة بين حكومتي البلدين.

كما تعرف فريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي على أفضل الممارسات المطبقة في مركز العلوم التفاعلية في مالطا "إسبلورا"، في قطاع العلوم والتكنولوجيا، واجتمع مع البروفيسور ألفريد فيال عميد جامعة مالطا، والبروفيسور جي. سيمون جي فابري رئيس إدارة البحوث ونقل المعرفة، واطلع على تجربة الجامعة في مجال التكنولوجيا والأبحاث.

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ويهدف برنامج القيادات التنفيذية في مالطا إلى تمكين المنتسبين من التعرف على أفضل المهارات التخصصية في مجال بناء قدرات القيادات الحكومية القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة لدفع عجلة التنمية والتطوير في مالطا، ويشارك في دورته الأولى 20 من القيادات التنفيذية في حكومة مالطا.

وتشمل محاور البرنامج "استشراف المستقبل، والحكومة المرنة، وتصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات، والتحوّل الرقمي، وقيادة المستقبل"، ويتواصل البرنامج 4 أشهر، ويشمل تنظيم جلسات تخصصية وورش حوارية وجولات معرفية، إضافة إلى مقابلات مع نخبة الخبراء والمتخصصين والمؤلفين في مختلف مجالات القيادة لتعريف المنتسبين على التجارب القيادية العملية، بما يسهم في توظيفها في تعزيز قدرة حكومة مالطا على مواجهة التحديات واستكشاف فرص جديدة تدعم تحقيق توجهاتها المستقبلية.

ويركز محور "استشراف المستقبل" على أساليب وأدوات استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات المستقبلية وتقييمها ودراسة أثرها على مختلف القطاعات، فيما يتناول محور "الحكومة المرنة"، دور القادة في فهم المستقبل والتوجهات المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة والأدوات المستخدمة لرصد التوجهات وتأثيراتها وأهمية امتلاك العقلية الرقمية لتعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

أما محور "تصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات" فيركز على دور القادة في تطوير السياسات والاستراتيجيات وتقييم السياسات ومتابعة تنفيذها وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار وتصميم السياسات، بينما يغطي محور "التحوّل الرقمي" أهمية الرقمنة في تصميم السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية ومساهمتها في تحسين جودة حياة المجتمعات.

ويعرف محور "قيادة المستقبل" على أساليب القيادة وقيادة الذات والفرق العملية والتدريب على المرونة في القيادة والتأثير الإيجابي في الفريق.

كما يتضمن البرنامج تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الحكومية، والتعرف على أبرز تجارب دولة حكومة الإمارات للاستفادة منها في دعم القيادات التنفيذية في مالطا.

ويسعى البرنامج إلى تمكين المنتسبين من تطوير مشاريع تحولية في حكومة مالطا بالاعتماد على الحلول الابتكارية والاستباقية، واطلاعهم على أهم المتغيرات والتوجهات العالمية، وتمكينهم من تبني أحدث حلول التكنولوجيا، والمهارات القيادية اللازمة لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للبشرية.

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