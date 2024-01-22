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شروق القراله مبارك الماجستير

1/22/2024 8:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ‏‏ }

خبرني - يتقدم كُل من الأهل والعائلة
بأسمى آيات التهنئة والتبريك لابنتهم ( شروق عبدالخالق القراله ) بمناسبة مُناقشة رسالة الماجستير في إدارة الأعمال
بعنوان :-أثر حوكمة الشركات في الأبتكار التنظيمي الدور المُعدِل للثقافة التنظيمية في شركات التأمين الأردنية من جامعة عمان العربية بدرجة امتياز .

سهل الله امركِ واقرَّ بالعلم عينك ورفعكِ ونفع الأمة بكِ وبعلمك.

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