شروق القراله مبارك الماجستير

خبرني - يتقدم كُل من الأهل والعائلة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لابنتهم ( شروق عبدالخالق القراله ) بمناسبة مُناقشة رسالة الماجستير في إدارة الأعمال بعنوان :-أثر حوكمة الشركات في الأبتكار التنظيمي الدور المُعدِل للثقافة التنظيمية في شركات التأمين الأردنية من جامعة عمان العربية بدرجة امتياز .

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