شروق القراله مبارك الماجستير

(MENAFN
- Khaberni) { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }
خبرني - يتقدم كُل من الأهل والعائلة
بأسمى آيات التهنئة والتبريك لابنتهم ( شروق عبدالخالق القراله ) بمناسبة مُناقشة رسالة الماجستير في إدارة الأعمال
بعنوان :-أثر حوكمة الشركات في الأبتكار التنظيمي الدور المُعدِل للثقافة التنظيمية في شركات التأمين الأردنية من جامعة عمان العربية بدرجة امتياز .
سهل الله امركِ واقرَّ بالعلم عينك ورفعكِ ونفع الأمة بكِ وبعلمك.
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