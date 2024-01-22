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المسلماني: أنقذوا القطاع الخاص وإلا سنخسر

1/22/2024 8:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دعا النائب الأسبق أمجد المسلماني، إلى تفعيل برنامج استدامة للقطاعات الأكثر تضررا ، وبما يوفر الحماية لآلاف العاملين في القطاع الخاص.

وقال في نص منشور عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك:

"للمحافظه على آلاف الموظفين في القطاع الخاص واستمرارية وديمومة مؤسساتنا من خلال تفعيل برنامج استدامة للقطاعات الأكثر تضررا إلا سوف نخسر الكثير"

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