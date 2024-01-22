المسلماني: أنقذوا القطاع الخاص وإلا سنخسر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دعا النائب الأسبق أمجد المسلماني، إلى تفعيل برنامج استدامة للقطاعات الأكثر تضررا ، وبما يوفر الحماية لآلاف العاملين في القطاع الخاص.
وقال في نص منشور عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك:
"للمحافظه على آلاف الموظفين في القطاع الخاص واستمرارية وديمومة مؤسساتنا من خلال تفعيل برنامج استدامة للقطاعات الأكثر تضررا إلا سوف نخسر الكثير"
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