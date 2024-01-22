القطاونة: وزير عاقب لجنة لاستردادها مكافآت صرفت بغير حق

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف النائب أحمد القطاونة عن معاقبة لجنة في إحدى الوزارات لقيامها باسترداد مكافآت صرفت لموظفين بغير حق.

وقال القطاونة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، إنه يتم معاقبة من يقوم بمعالجة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

وأضاف، أنه تفاجأ دون ذكر اسم الوزارة، أن لجنة شكلت لإعادة مبالغ مالية وزعت كمكافآت بغير وجه حق، إلا أنه تم معاقبة اللجنة من قبل الوزير او الوزيرة.

وبين أن العقاب جاء بدلا من تقديم الشكر للجنة لاستردادها المال العام.

وتابع، "اللجنة الآن موجودة على الرف، وتقول ليتنا لم نكن اعضاء في اللجنة".

