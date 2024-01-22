القطاونة: وزير عاقب لجنة لاستردادها مكافآت صرفت بغير حق

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف النائب أحمد القطاونة عن معاقبة لجنة في إحدى الوزارات لقيامها باسترداد مكافآت صرفت لموظفين بغير حق.
وقال القطاونة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، إنه يتم معاقبة من يقوم بمعالجة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
وأضاف، أنه تفاجأ دون ذكر اسم الوزارة، أن لجنة شكلت لإعادة مبالغ مالية وزعت كمكافآت بغير وجه حق، إلا أنه تم معاقبة اللجنة من قبل الوزير او الوزيرة.
وبين أن العقاب جاء بدلا من تقديم الشكر للجنة لاستردادها المال العام.
وتابع، "اللجنة الآن موجودة على الرف، وتقول ليتنا لم نكن اعضاء في اللجنة".
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