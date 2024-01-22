Monday, 22 January 2024 05:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القطاونة: وزير عاقب لجنة لاستردادها مكافآت صرفت بغير حق

1/22/2024 8:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف النائب أحمد القطاونة عن معاقبة لجنة في إحدى الوزارات لقيامها باسترداد مكافآت صرفت لموظفين بغير حق.

وقال القطاونة خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، إنه يتم معاقبة من يقوم بمعالجة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

وأضاف، أنه تفاجأ دون ذكر اسم الوزارة، أن لجنة شكلت لإعادة مبالغ مالية وزعت كمكافآت بغير وجه حق، إلا أنه تم معاقبة اللجنة من قبل الوزير او الوزيرة.

وبين أن العقاب جاء بدلا من تقديم الشكر للجنة لاستردادها المال العام.

وتابع، "اللجنة الآن موجودة على الرف، وتقول ليتنا لم نكن اعضاء في اللجنة".

MENAFN22012024000151011027ID1107750988

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث