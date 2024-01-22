JTI العالمية تحقّق جائزة Global Top Employer

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شركة JTI الأردن مؤخراً عن تحقيق الشركة العالمية إنجازاً مميزاً للسّنة العاشرة على التوالي، عبر حصولها على شهادة أفضل صاحب عمل عالمي - Global Top Employer . حيث تعترف الجائزة المرموقة بالتزام JTI المستمر بتوفير مكان رائع للعمل لفريق عملها الموجود في 47 دولة عبر العالم، والموزع في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية.

وعبر مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، والتي يعمل بها ما يزيد عن 46 ألف موظفاً وموظفة، تضمن JTI حصول موظفيها وعائلاتهم على أفضل دعم ممكن على المستويين العملي والشخصي، وذلك بفضل سياستها المبتكرة للإجازة العائلية التي تهدف إلى توفير فرص متساوية لكلا الوالدين لقضاء الوقت الكافي مع المواليد الجدد، إلى جانب تطبيق إجراءات عمل مرنة تمنح الموظفين حرية اختيار كيف ومتى وأين يعملون. ومن أهم الأسباب الرئيسية التي أهّلت JTI لتحقيق الجائزة لهذه السنة أيضاً اهتمامها بتوفير فرص متساوية ودعم التنوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الاهتمام ودعم تقلّد الإناث مناصب قيادية.

وبهذه المناسبة، عبّر السيد إغناسيو – مدير عام JTI الأردن وفلسطين عن سعادته، وأكّد على أهمية هذا الإنجاز الجديد للشركة العالمية، ومما جاء في قوله: "يؤكد هذا التكريم التزامنا الثابت بوضع موظفينا في المقام الأول، واتخاذنا كل ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تعزز بيئة العمل لدينا، وإعطاء الأولوية دائماً لرفاهية موظفينا، ودعم التنوع والمساواة والشمول. إن تحقيق الجائزة للعام العاشر على التوالي، يعزز مكانة JTI كبيئة عمل استثنائية." وأضاف بأن الرضى الوظيفي، وفرص التطور المستمرة، ستظل قيد التطوير والتنفيذ الدائم، خدمةً لموظفي الشركة على تنوعهم واختلاف جنسياتهم البالغ 119 جنسية من كل مكان بالعالم.

يشار إلى أن

JTI كانت واحدةً من ضمن 17 شركة فقط حول العالم تم تكريمها بجائزة أفضل صاحب عمل عالمي. وقد تم تصنيفها بهذه الجائزة في إحدى عشرة دولة من الدول التي تعمل خلالها الشركة.



