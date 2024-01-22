تفعيل منصة الاستعلام عن برنامج دعم السخانات والخلايا الشمسية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية،اليوم الإثنين، عن تفعيل منصة الشمول المبدئي للاستعلام عن برنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للقطاع المنزلي.

ووفقا للصندوق يمكن للمواطنين الإستعلام عن الشمول المبدئي للبرنامج من خلال المنصة الإلكترونية .

وتتيح المنصة للمستعلمين معرفة تفاصيل البرنامج والأسئلة الأكثر تكرارا حول البرنامج، بالإضافة لقائمة النوافذ التمويلية المعتمدة والتي يجب على المستفيد التوجه لها بعد الحصول على موافقة الشمول المبدئي لاستكمال الوثائق الفنية اللازمة للحصول على الخدمة.

وكان الصندوق قد أطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية في شهر كانون الأول الماضي ، متضمنا تقديم دعما مباشرا للأسر الأردنية بنسبة 30% من كلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية المعتمدة مما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.

ويأتي توجه الصندوق في الوزارة في ظل ريادة الاردن في استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، حيث وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 27% من الكهرباء المولدة في المملكة، والسعي في إحداث أثـر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي.

وتكمن أهمية البرنامج في تحقيق الشراكة بين الصندوق و البنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ هذا البرنامج والوصول للمواطنين من خلال توفير النوافذ التمويلية المختلفة، وإتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم لتركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية لمنازلهم وذلك لخدمة 7 آلاف أسرة مستهدفة و 35 ألف مواطن مستفيد.