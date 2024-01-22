تفعيل منصة الاستعلام عن برنامج دعم السخانات والخلايا الشمسية

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- Khaberni) خبرني - أعلن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية،اليوم الإثنين، عن تفعيل منصة الشمول المبدئي للاستعلام عن برنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للقطاع المنزلي.
ووفقا للصندوق يمكن للمواطنين الإستعلام عن الشمول المبدئي للبرنامج من خلال المنصة الإلكترونية .
وتتيح المنصة للمستعلمين معرفة تفاصيل البرنامج والأسئلة الأكثر تكرارا حول البرنامج، بالإضافة لقائمة النوافذ التمويلية المعتمدة والتي يجب على المستفيد التوجه لها بعد الحصول على موافقة الشمول المبدئي لاستكمال الوثائق الفنية اللازمة للحصول على الخدمة.
وكان الصندوق قد أطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية في شهر كانون الأول الماضي ، متضمنا تقديم دعما مباشرا للأسر الأردنية بنسبة 30% من كلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية المعتمدة مما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.
ويأتي توجه الصندوق في الوزارة في ظل ريادة الاردن في استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، حيث وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 27% من الكهرباء المولدة في المملكة، والسعي في إحداث أثـر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي.
وتكمن أهمية البرنامج في تحقيق الشراكة بين الصندوق و البنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ هذا البرنامج والوصول للمواطنين من خلال توفير النوافذ التمويلية المختلفة، وإتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم لتركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية لمنازلهم وذلك لخدمة 7 آلاف أسرة مستهدفة و 35 ألف مواطن مستفيد.
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