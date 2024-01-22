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مشوقة يسأل الخصاونة عن حملة البورد الأجنبي وأطباء الاختصاص

1/22/2024 8:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وجه النائب عدنان مشوقة، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزاء بشر الخصاونة بشأن ملف الأطباء حملة البورد الأجنبي وأطباء الاختصاص العاملين في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

وتاليا نص السؤال:

1. إلى أين وصل ملف الأطباء حملة البورد الأجنبي والأطباء مؤهلو الاختصاص العاملين في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة؟

2. أين وصل ملف مؤهلو الاختصاص رغم صدور الارادة الملكية بالمسمى سنة ٢٠٢١ ولماذا لم تصدر للأطباء شهادات من المجلس الطبي ووزارة الصحة ومزاولة مهنة حسب الاصول لليوم رغم الاتفاقية الموقعة منذ فترة طويلة بين الوزارة والاطباء مؤهلو الاختصاص لتوفير غطاء وحماية قانونية لهم اثناء عملهم؟

3. ملف حملة البورد الاجنبي لماذا لليوم عالق رغم وجود سوابق بعدة مرات بقرارات صدرت عن المجلس الطبي الاردني بالاعتراف وتقييم شهادات وبوردات اجنبية تم معادلتها واعفاءها بالتقدم لامتحان البورد الاردني ألا يتعارض هذا مع مادة ٦ في الدستور الاردني بما يحقق العدالة للجميع دون استثناء؟

4. ارجو تزويدي بكل اعداد الاطباء حملة البورد الاجنبي ومؤهلو الاختصاص العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها إضافة لكل برامجهم وجداولهم ومناوباتهم في جميع المستشفيات سواء الرئيسية او الطرفية وكل ما يقومون به سواء كل في اختصاصه بالأقسام جميعها والعيادات والعمليات وآلية عملهم بالضبط وما هي الحماية القانونية والغطاء الموفر لعملهم لوحدهم منفردين؟

MENAFN22012024000151011027ID1107750985

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