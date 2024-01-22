مشوقة يسأل الخصاونة عن حملة البورد الأجنبي وأطباء الاختصاص

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- Khaberni) خبرني - وجه النائب عدنان مشوقة، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزاء بشر الخصاونة بشأن ملف الأطباء حملة البورد الأجنبي وأطباء الاختصاص العاملين في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
وتاليا نص السؤال:
1. إلى أين وصل ملف الأطباء حملة البورد الأجنبي والأطباء مؤهلو الاختصاص العاملين في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة؟
2. أين وصل ملف مؤهلو الاختصاص رغم صدور الارادة الملكية بالمسمى سنة ٢٠٢١ ولماذا لم تصدر للأطباء شهادات من المجلس الطبي ووزارة الصحة ومزاولة مهنة حسب الاصول لليوم رغم الاتفاقية الموقعة منذ فترة طويلة بين الوزارة والاطباء مؤهلو الاختصاص لتوفير غطاء وحماية قانونية لهم اثناء عملهم؟
3. ملف حملة البورد الاجنبي لماذا لليوم عالق رغم وجود سوابق بعدة مرات بقرارات صدرت عن المجلس الطبي الاردني بالاعتراف وتقييم شهادات وبوردات اجنبية تم معادلتها واعفاءها بالتقدم لامتحان البورد الاردني ألا يتعارض هذا مع مادة ٦ في الدستور الاردني بما يحقق العدالة للجميع دون استثناء؟
4. ارجو تزويدي بكل اعداد الاطباء حملة البورد الاجنبي ومؤهلو الاختصاص العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها إضافة لكل برامجهم وجداولهم ومناوباتهم في جميع المستشفيات سواء الرئيسية او الطرفية وكل ما يقومون به سواء كل في اختصاصه بالأقسام جميعها والعيادات والعمليات وآلية عملهم بالضبط وما هي الحماية القانونية والغطاء الموفر لعملهم لوحدهم منفردين؟
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