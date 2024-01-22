نقاش الموازنة تحت قبة النواب الأحد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأحد، بدء مناقشة الموازنة العامة لعام 2024 تحت قبة البرلمان يوم الأحد المقبل.
وقال الصفدي، إن المجلس سيستمع يوم الاربعاء إلى قرارات اللجنة المالية بشأن موازنة 2024، داعيا كافة النواب إلى البدء بالتسجيل لمداخلاتهم.
وأضاف أن مناقشات الموازنة تحت القبة ستبدأ يوم الأحد.
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