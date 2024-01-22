نقاش الموازنة تحت قبة النواب الأحد

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأحد، بدء مناقشة الموازنة العامة لعام 2024 تحت قبة البرلمان يوم الأحد المقبل.

وقال الصفدي، إن المجلس سيستمع يوم الاربعاء إلى قرارات اللجنة المالية بشأن موازنة 2024، داعيا كافة النواب إلى البدء بالتسجيل لمداخلاتهم.

وأضاف أن مناقشات الموازنة تحت القبة ستبدأ يوم الأحد.