استحداث برنامج الماجستير في اليقظة الدوائية وتشريعاتها في صيدلة ج

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان عن صدور قرار موافقة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث البرنامج النوعي الأول في المملكة الأردنية الهاشمية والشرق الأوسط لدرجة الماجستير في تخصص "اليقظة الدوائية وتشريعاتها" في كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية. وبهذه المناسبة أشاد الدكتور الوديان بالإنجازات النوعية لكلية الصيدلة في جامعة عمان العربية والتقدم الرائد الذي حققته والنقلة النوعية التي استطاع فريق كلية الصيدلة برئاسة عميدها الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج إحداثها، من فكر جامعي معاصر إلى تحول رقمي وعالم افتراضي وابتكار في التعليم وقاعات ذكية تواكب المستقبل وأبحاث علمية رصينة ومهارات بحثية فريدة لطلبة البكالوريوس.

بدورها أشارت عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج إلى أهمية هذه الخطوة في ظل ندرة التخصص وازدياد الطلب على خبراء في مجال التشريعات واليقظة الدوائية في المنطقة، وقالت أبو حويج بأن البرنامج يشمل تعليمًا متميزًا يركز على موضوعات التشريعات واليقظة الدوائية، مما يتيح للطلبة فهمًا عميقًا للجوانب القانونية والعلمية المتعلقة بالصناعة الدوائية، إذ يهدف البرنامج إلى تأهيل خبراء في هذا المجال لتعزيز سلامة الأدوية وحماية الجمهور من المخاطر المحتملة وتوفير علاجات آمنة فعالة ذات تأثيرات جانبية معدومة، كما ويقدم البرنامج فرصًا واسعة للخريجين للعمل في مؤسسات الرعاية الصحية والصناعة الدوائية والبحث العلمي.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تحقق الرؤية المستقبلية للصيدلة في المئوية الثانية، وتلبي توجيهات المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر والتي شملت تطوير سياسات وبرامج تعزز كفاءة مهنة الصيدلة وتعزز الوعي باليقظة الدوائية لضمان سلامة الأدوية.