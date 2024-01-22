استحداث برنامج الماجستير في اليقظة الدوائية وتشريعاتها في صيدلة ج

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان عن صدور قرار موافقة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث البرنامج النوعي الأول في المملكة الأردنية الهاشمية والشرق الأوسط لدرجة الماجستير في تخصص "اليقظة الدوائية وتشريعاتها" في كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية. وبهذه المناسبة أشاد الدكتور الوديان بالإنجازات النوعية لكلية الصيدلة في جامعة عمان العربية والتقدم الرائد الذي حققته والنقلة النوعية التي استطاع فريق كلية الصيدلة برئاسة عميدها الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج إحداثها، من فكر جامعي معاصر إلى تحول رقمي وعالم افتراضي وابتكار في التعليم وقاعات ذكية تواكب المستقبل وأبحاث علمية رصينة ومهارات بحثية فريدة لطلبة البكالوريوس.
بدورها أشارت عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج إلى أهمية هذه الخطوة في ظل ندرة التخصص وازدياد الطلب على خبراء في مجال التشريعات واليقظة الدوائية في المنطقة، وقالت أبو حويج بأن البرنامج يشمل تعليمًا متميزًا يركز على موضوعات التشريعات واليقظة الدوائية، مما يتيح للطلبة فهمًا عميقًا للجوانب القانونية والعلمية المتعلقة بالصناعة الدوائية، إذ يهدف البرنامج إلى تأهيل خبراء في هذا المجال لتعزيز سلامة الأدوية وحماية الجمهور من المخاطر المحتملة وتوفير علاجات آمنة فعالة ذات تأثيرات جانبية معدومة، كما ويقدم البرنامج فرصًا واسعة للخريجين للعمل في مؤسسات الرعاية الصحية والصناعة الدوائية والبحث العلمي.
والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تحقق الرؤية المستقبلية للصيدلة في المئوية الثانية، وتلبي توجيهات المؤتمر الصيدلاني الأردني السادس عشر والتي شملت تطوير سياسات وبرامج تعزز كفاءة مهنة الصيدلة وتعزز الوعي باليقظة الدوائية لضمان سلامة الأدوية.
MENAFN22012024000151011027ID1107750903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.