الاستهلاكية المدنية.. تخفيضات تصل إلى 50%

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- Khaberni) خبرني - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 350 سلعة بنسب تتراوح بين 10 و50%، اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت الموافق للثالث من الشهر المقبل.
وقال المدير العام للمؤسسة، سلمان القضاة، في بيان اليوم الاثنين، إن العروض والتخفيضات كافة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء.
ودعا القضاة المواطنين إلى لاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على فيسبوك للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وبحسب إعلان المؤسسة؛ يمكن للمواطنين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط أو من خلال تطبيق المؤسسة متوفر على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية).
وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من احتمالية ارتفاع الأسعار.
وأضاف الإعلان أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.
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