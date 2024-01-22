جامعة عمان العربية تشارك في البطولة الوطنية الثالثة لمناظرات الجا

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- Khaberni) خبرني - ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تحرص على المشاركة بها عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية للعمل المستمر على تنمية قدرات طلبتها وزيادة قدرتهم على الحوار وخوض البطولات الجامعية في المناظرات الثقافية المختلفة ورفدهم بالعلم والمعرفة التي تكسبهم الخبرات اللامنهجية، وبتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، شارك فريق جامعة عمان العربية ممثلاً بالطلبة: (محمد العزام، راكان زريقات، أبرار غانم، ملاك سامي) في فعاليات البطولة الوطنية الثالثة لمناظرات الجامعات الأردنية التي نظمتها جامعة الحسين التقنية بالشراكة مع مؤسسة المناظرات والفكر وعلى مدار (3) أيام، وذلك بمتابعة مستمرة من مشرف الفريق طيلة فترة التدريب الأستاذة شذا الربيع/ رئيس قسم الإرشاد والخدمات النفسية في عمادة شؤون الطلبة.
وجاءت هذه البطولة التي حضر حفل افتتاحها عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان إلى جانب الطلبة المشاركين، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد في تمكين الشباب وتعزيز حضوره في جميع المحافل الإقليمية والدولية، حيث شارك في فعاليات البطولة (28) جامعة أردنية من مرحلة البكالوريوس، لمناقشة مواضيع متنوعة حسب النموذج الدولي المعتمد للمناظرات، وتنافس فيها الطلبة في بيئة آمنة وخلاّقة تعزز قيم الاختلاف الإيجابي والحوار البناء وتمكنهم من مهارات التحليل والتفكير الناقد وتطوير قدراتهم الخطابية واللغوية والذهنية.
يشار إلى أنه تم تكريم فريق جامعة عمان العربية بتقديم شهادات مشاركة في الحفل الختامي الذي أقيم على مسرح مجمع الأعمال بحضور الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان والأستاذة شذا الربيع.
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