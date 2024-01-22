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جامعة عمان العربية تشارك في البطولة الوطنية الثالثة لمناظرات الجا

1/22/2024 7:18:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ضمن الأنشطة اللامنهجية التي تحرص على المشاركة بها عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية للعمل المستمر على تنمية قدرات طلبتها وزيادة قدرتهم على الحوار وخوض البطولات الجامعية في المناظرات الثقافية المختلفة ورفدهم بالعلم والمعرفة التي تكسبهم الخبرات اللامنهجية، وبتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، شارك فريق جامعة عمان العربية ممثلاً بالطلبة: (محمد العزام، راكان زريقات، أبرار غانم، ملاك سامي) في فعاليات البطولة الوطنية الثالثة لمناظرات الجامعات الأردنية التي نظمتها جامعة الحسين التقنية بالشراكة مع مؤسسة المناظرات والفكر وعلى مدار (3) أيام، وذلك بمتابعة مستمرة من مشرف الفريق طيلة فترة التدريب الأستاذة شذا الربيع/ رئيس قسم الإرشاد والخدمات النفسية في عمادة شؤون الطلبة.


وجاءت هذه البطولة التي حضر حفل افتتاحها عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان إلى جانب الطلبة المشاركين، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد في تمكين الشباب وتعزيز حضوره في جميع المحافل الإقليمية والدولية، حيث شارك في فعاليات البطولة (28) جامعة أردنية من مرحلة البكالوريوس، لمناقشة مواضيع متنوعة حسب النموذج الدولي المعتمد للمناظرات، وتنافس فيها الطلبة في بيئة آمنة وخلاّقة تعزز قيم الاختلاف الإيجابي والحوار البناء وتمكنهم من مهارات التحليل والتفكير الناقد وتطوير قدراتهم الخطابية واللغوية والذهنية.


يشار إلى أنه تم تكريم فريق جامعة عمان العربية بتقديم شهادات مشاركة في الحفل الختامي الذي أقيم على مسرح مجمع الأعمال بحضور الأستاذ الدكتور خالد بني حمدان والأستاذة شذا الربيع.

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