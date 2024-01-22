الحسبان من عمان العربية يحصل على شهادة مقيم جودة معتمد لمؤسسات ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - حصل الدكتور احمد الحسبان مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة وعضو هيئة التدريس في كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية على شهادة مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي وذلك بعد حضوره 20 ساعة تدريبية ضمن برنامج مقيم جودة معتمد والتي عقدت في مقر هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية إلى إعداد وتأهيل المشاركين حتى يكونوا مقيمي جودة على المستوى المؤسسي والبرامجي ومؤهلين للعمل في إدارات جودة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي.





يذكر بأن الدكتور الحسبان يحمل رتبة أستاذ مساعد في كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة University of Public Service من الجمهورية الهنغارية في تخصص هندسة اتصالات الملاحة الجوية والأقمار الصناعية، وحاصل على ماجستير بنفس التخصص من المعهد الفرنسي العالي لهندسة الفضاء ENAC، وله عدة أوراق بحثية، وشارك في عدة مؤتمرات إقليمية وعالمية بمجاله الهندسي، ولديه ثلاثة مؤلفات من الكتب، ومحلل لأنظمة طيران وكاتب بالصحف الالكترونية المحلية.