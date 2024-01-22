الحسبان من عمان العربية يحصل على شهادة مقيم جودة معتمد لمؤسسات ال

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- Khaberni) خبرني - حصل الدكتور احمد الحسبان مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة وعضو هيئة التدريس في كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية على شهادة مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي وذلك بعد حضوره 20 ساعة تدريبية ضمن برنامج مقيم جودة معتمد والتي عقدت في مقر هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية إلى إعداد وتأهيل المشاركين حتى يكونوا مقيمي جودة على المستوى المؤسسي والبرامجي ومؤهلين للعمل في إدارات جودة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي.
يذكر بأن الدكتور الحسبان يحمل رتبة أستاذ مساعد في كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة University of Public Service من الجمهورية الهنغارية في تخصص هندسة اتصالات الملاحة الجوية والأقمار الصناعية، وحاصل على ماجستير بنفس التخصص من المعهد الفرنسي العالي لهندسة الفضاء ENAC، وله عدة أوراق بحثية، وشارك في عدة مؤتمرات إقليمية وعالمية بمجاله الهندسي، ولديه ثلاثة مؤلفات من الكتب، ومحلل لأنظمة طيران وكاتب بالصحف الالكترونية المحلية.
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