سحب لواء كفير من غزة اثر قتلى بين افضل جنوده

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف جيش الاحتلال أنه بعد انسحابه، سيواصل لواء كفير نشاطه وفقا لآخر تقييمات للجيش.

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