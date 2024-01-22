سحب لواء كفير من غزة اثر قتلى بين افضل جنوده

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم سحب لواء كفير، الليلة الماضية من قطاع غزة لفترة قصيرة لأغراض البحث والمراجعة والتدريب، وتم استبداله بقوات أخرى في منطقة خان يونس.
لكن مصادر عبرية قالت ان سحب كفير جاء اثر خسائر بالارواح بين افضل جنوده على ايدي المقاومة الفلسطينية .
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف جيش الاحتلال أنه بعد انسحابه، سيواصل لواء كفير نشاطه وفقا لآخر تقييمات للجيش.
وتاليا فيديو للواء المنسحب في موقعنا
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