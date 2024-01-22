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سحب لواء كفير من غزة اثر قتلى بين افضل جنوده

1/22/2024 7:18:26 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم سحب لواء كفير، الليلة الماضية من قطاع غزة لفترة قصيرة لأغراض البحث والمراجعة والتدريب، وتم استبداله بقوات أخرى في منطقة خان يونس.


لكن مصادر عبرية قالت ان سحب كفير جاء اثر خسائر بالارواح بين افضل جنوده على ايدي المقاومة الفلسطينية .

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف جيش الاحتلال أنه بعد انسحابه، سيواصل لواء كفير نشاطه وفقا لآخر تقييمات للجيش.

وتاليا فيديو للواء المنسحب في موقعنا

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