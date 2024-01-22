قافلة مساعدات أردنية جديدة تصل لغزة

قافلة مساعدات أردنية جديدة تصل لغزة
التاريخ
1/22/2024 7:18:26 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - وصلت صباح الاثنين، قافلة مساعدات أردنية جديدة لأهلنا في غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية، إن القافلة تحمل على متنها مساعدات اغاثية ومعونات شتوية، وسيتم توزيعها على مستحقيها بالتعاون مع المنظمات الشريكة بالقطاع.
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