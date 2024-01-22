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قافلة مساعدات أردنية جديدة تصل لغزة

1/22/2024 7:18:26 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - وصلت صباح الاثنين، قافلة مساعدات أردنية جديدة لأهلنا في غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية، إن القافلة تحمل على متنها مساعدات اغاثية ومعونات شتوية، وسيتم توزيعها على مستحقيها بالتعاون مع المنظمات الشريكة بالقطاع.

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