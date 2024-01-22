كأس آسيا 2023.. 5 منتخبات تحسم التأهل

مع ختام مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والمقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، حسمت 5 منتخبات تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة المقامة بمشاركة 24 منتخباً، حيث تأهلت كل من قطر "المستضيف"، والسعودية، وأستراليا، والعراق، وإيران.

وخلال الجولة الثانية تراجع المعدل التهديفي عن الجولة الأولى، حيث بلغ عدد الأهداف المسجلة 21 هدفاً، بمعدل 2.52 هدف في المباراة الواحدة، فيما شهدت الجولة الأولى 37 هدفاً، وكانت أكثر المباريات غزارة تهديفية في الجولة الثانية لقاء تعادل الأردن مع كوريا الجنوبية 2-2.

كما أصبح منتخب الأردن الأقوى هجوماً حتى الآن بعد تسجيله 6 أهداف في مباراتين بالبطولة.

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر حتى الآن كل من أيمن حسين لاعب العراق، وأكرم عفيف لاعب قطر، بـ3 أهداف لكل لاعب.

ومن أصل 24 منتخباً حافظ 11 على شباكها نظيفة خلال الجولة الثانية، وهي منتخبات، لبنان، والصين، وقطر، وعمان، وتايلاند، واستراليا، وأوزباكستان، واندونيسيا، والبحرين، وإيران، والسعودية.

وشهدت مباريات الجولة تحقيق الفوز في 8 مباريات، وحضر التعادل السلبي والإيجابي في مباراتين، لكل منهما.

وبفوزه 2-1، استطاع المنتخب العراقي أن يوقف انتصارات منتخب اليابان المتتالية التي وصلت إلى 11 مباراة دون خسارة.

وكان حارس منتخب الإمارات خالد عيسى هو الأكثر تصدياً خلال الجولة بـ8 تصديات خلال لقاء منتخب فلسطين الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، وكان الوحيد الذي تصدى لركلة جزاء خلال الجولة من أصل 3 ركلات احتسبت سجل منها 2 لكل من إندونيسيا، وكوريا الجنوبية.

وحضرت الأهداف العكسية في مباراتين، الأولى "فلسطين والإمارات" وشهدت تسجيل بدر ناصر لاعب الإمارات هدفاً في مرماه، والثانية الأردن، وكوريا الجنوبية، وشهدت تسجيل هدفين عكسيين، لكل من بارك يونغ لاعب كوريا الجنوبية في مرماه، ويزن العرب لاعب الأردن في مرماه.

وخلال الجولة الثانية أشهر قضاة الملاعب 30 بطاقة صفراء، و5 بطاقات حمراء، وكان لاعبو منتخب قيرغيزستان الأبرز في الحصول على البطاقات الحمراء بواقع بطاقتين، وذلك خلال لقاء السعودية بالمجموعة السادسة، فيما غابت البطاقات الصفراء والحمراء عن كل من منتخبات، لبنان، وسوريا، والهند، وأوزباكستان، وإيران، وعمان.

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