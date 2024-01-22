أقرباء الرهائن الإسرائيليين يقتحمون اجتماع لجنة برلمانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقتحم العشرات من أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة اجتماعا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي اليوم الإثنين، وهم يصرخون "لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك!".
ليلة الأحد، أقام أقارب الرهائن خياماً
احتجاجية في القدس وتعهدوا بالبقاء هناك حتى تتوصل الحكومة إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن.
وسارع أقرباء الرهائن إلى تنظيم احتجاجاتهم في الأيام الأخيرة، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح ذويهم.
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