أقرباء الرهائن الإسرائيليين يقتحمون اجتماع لجنة برلمانية

اقتحم العشرات من أفراد عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة اجتماعا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي اليوم الإثنين، وهم يصرخون "لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك!".

ليلة الأحد، أقام أقارب الرهائن خياماً

احتجاجية في القدس وتعهدوا بالبقاء هناك حتى تتوصل الحكومة إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض الرهائن.

وسارع أقرباء الرهائن إلى تنظيم احتجاجاتهم في الأيام الأخيرة، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لإطلاق سراح ذويهم.





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