نجم منتخب الإمارات: مررنا بظروف صعبة أمام فلسطين.. وندرك أهمية لقاء إيران

وعد عبد الله رمضان نجم منتخب الإمارات الوطني، ببذل أقصى الجهد الممكن في مباراة الجولة الثالثة أمام إيران، للخروج بنتيجة إيجابية تضمن للمنتخب الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس آسيا.

وشدد عبد الله رمضان على أن الجميع يدركون أهمية المواجهة، وضرورة تحقيق نتيجة تمكن الأبيض من التأهل للمرحلة المقبلة.

وقال: "استعدادنا جيد للمباراة، ونعلم أننا نواجه منافسًا قويًا يستحق الاحترام، المنتخب الإيراني لديه لاعبون مميزون، ونحن من جانبنا أعددنا أنفسنا لهذه المواجهة المهمة وأوليناها ما تستحق من اهتمام، وسنكون جاهزين للمهمة بقوة من أجل إسعاد جماهيرنا".

وأضاف: "مررنا بظروف صعبة خلال مباراة فلسطين، لكن اللقاء انتهى بنتيجته المعروفة للجميع، آمل ألا يتكرر ما حدث في المباراة السابقة في مواجهة الغد، الآن تركيزنا منصب على مباراة إيران، وأتمنى أن أتمكن مع زملائي اللاعبين من تحقيق نتيجة تمنح منتخبنا بطاقة التأهل إلى دور الـ 16".

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