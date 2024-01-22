دعماً للسياحة في كلباء.. الأهلي المصري يواجه الاخدود السعودي

يخوض فريق الأهلي المصري مباراة ودية أمام الاخدود السعودي وذلك عند الساعة الخامسة من مساء غداً الثلاثاء وتأتي المباراة بين بطل فريق الأهلي والاخدود السعودي دعماً للسياحة في مدينة كلباء وقامت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء برئاسة محمد عبيد اليماحي بإتمام كافة الاستعدادات لإقامة المباراة وظهورها بالشكل المشرف الذي يليق بالفريقين.

ورحب محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء بالفريقين في مدينة كلباء معرباً عن امله في ان يستمتع الجميع بمباراة كبيرة تليق وتدعم السياحة في مدينة كلباء درة الشرق لافتاً الى أن أبواب النادي تظل مفتوحة لكافة الفرق والمنتخبات العربية.

وعلى ذات الصعيد قام محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي المشرف العام على الكرة بزيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقام حاليًّا في إمارة عجمان واطمأن على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وصل الامارات قبل أيام

لاستلام جائزة الأهلي كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي.‏

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