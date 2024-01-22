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باولو بينتو : الهدوء والتركيز أهم أسلحة منتخب الإمارات أمام إيران غدا

1/22/2024 7:18:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم جاهزية الفريق لخوض مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس آسيا أمام منتخب إيران غدا الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية بالدوحة، طامحا في حسم التأهل للدور المقبل.

وأوضح بينتو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن منتخب إيران لديه الكثير من اللاعبين الجيدين، والمتجانسين الذين خاضوا مباريات كثيرة مع أنديتهم ومنتخبهم، وهو ما يستدعي المزيد من الجهد والعمل خلال اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب.
وأشار بينتو إلى أنه درس المنتخب الإيراني جيدا، وكلا المنتخبين يعرفان بعضهما البعض جيدا، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء، حيث يحتاج منتخب الإمارات إلى التحلي بالقوة والهدوء والتركيز للحصول على نتيجة اللقاء.
وعن طموح المنافسة على اللقب قال بينتو :" نتعامل مع كل مباراة على حده، ونسير في البطولة خطوة تلو الأخرى، تركيزنا الآن ينصب حول لقاء الغد فقط".

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