منتخب الإمارات يحصد 6 ميداليات ملونة في بطولة كأس آسيا للمبارزة للأشبال

حصد منتخب الإمارات للمبارزة 6 ميدالية ملونة (3 ذهبيات وفضية وبرونزيتان) في منافسات بطولة كأس آسيا للأشبال، التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، واختتمت منافساتها أمسِ الأحد.

أقيمت البطولة على مدار 3 أيام، وشارك فيها 157 لاعباً ولاعبة من 11 دولة آسيوية، تنافسوا في الأسلحة الثلاثة (الفلوريه، الايبيه، السابر).

وتوزعت ميداليات الإمارات بين 3 ذهبيات حصل عليها كل من فارس البلوشي في فردي سلاح الفلوريه أولاد، والهيام البلوشي في فردي الفلوريه فتيات، وذهبية سلاح الفلوريه الفرق (فارس البلوشي، وعيسى الزرعوني، وعبد الرحمن مبارك، وعبد الله المحمود).

كما حصل فريق سلاح الفلورية للفتيات المكون من (الهيام البلوشي، وخديجة المسماري، وحمده التميمي، ونجود الصريدي) على الميدالية الفضية في مسابقة الفرق.

وحصل فريق سلاح السابر للأولاد المكون من (سلطان العبري، وعبد الله الكندى، وهزاع العبري، وعمر المرزوقي) على برونزية مسابقة الفرق، وفريق سلاح السابر للفتيات المكون من (أصيلة الزعابي، والعنود الفلاسي، ومريم على) على برونزية مسابقة الفرق.

حضر مراسم ختام البطولة وتتويج الفائزين الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى للمبارزة، وأحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، وعلي جابر المرزوقي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة.

وهنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي اللاعبين واللاعبات والجهاز الفني والإداري بإنجازهم الكبير بالحصول على 6 ميداليات آسيوية، مؤكداً أن لاعبي ولاعبات المنتخب أثبتوا جدارتهم وأنهم كانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم خاصة أن البطولة تقام في الإمارات.

وقال: "هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه أبناؤنا وبناتنا اللاعبون واللاعبات هو خلاصة جهد اتحاد الإمارات للمبارزة وتفوقه في تحقيق المستهدفات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة وبحسن الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة".

وأضاف: "ستكون هذه الميداليات بمثابة أكبر حافز وداعم لمسيرة جميع لاعبي ولاعبات المنتخب نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في قادم البطولات، سواء للأبطال الذين حققوا هذه الميداليات أو لزملائهم الذين استفادوا أيضا من الاحتكاك مع مدارس مختلفة خلال هذه البطولة".

وأوضح: "سيلقي هذا الإنجاز علينا بالمزيد من المسؤولية، وسنسعى إلى ضرورة استثماره في خططنا المقبلة من أجل توسيع رقعة الإنجازات والوصول إلى العالمية".

ووجه القاسمي الشكر للجهات الداعمة والراعية للبطولة وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس دبي الرياضي، ونادي شباب الأهلي مستضيف البطولة، علاوة على الكوادر المواطنة أعضاء اللجنة المنظمة الذين اثبتوا قدرتهم الهائلة في تنظيم البطولة بجودة عالية وساهموا في إنجاح هذا العرس الآسيوي.

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