الأرجنتيني إيفر بانيجا يرحل عن الشباب السعودي لينضم إلى نيويلز أولد بويز

علن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد رحيل لاعبه الأرجنتيني إيفر بانيجا عن الفريق، ليعود لاعب الوسط إلى نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

وكان بانيجا قد انضم لصفوف الشباب في سبتمبر أيلول 2020 قادما من إشبيلية الإسباني.

وخاض اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق 108 مباريات مع الشباب، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

واقترب بانيجا بشدة من الفوز بلقب الدوري في موسمه الأول مع فريق 2020-2021 قبل خسارة اللقب في الجولات الأخيرة بفارق أربع نقاط عن الهلال.

ويحتل الشباب المركز 11 في جدول الترتيب بالموسم الحالي برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

وبعد ساعات من إعلان الشباب رحيل بانيجا عن صفوفه، رحب نيويلز أولد بويز بعودة اللاعب البالغ عمره 35 عاما إلى صفوفه، بعدما ارتدى قميصه على سبيل الإعارة في 2014.

وقال النادي في بيان "يسعد النادي إعلان عودة رمز عالمي مثل إيفر بانيجا الذي اتبع قلبه وعاد لارتداء قميص الفريق بعد عشر سنوات من حقبته الأولى".

وأضاف النادي أن اللاعب ينضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة عامين حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2025.

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