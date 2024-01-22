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احذر.. هذه الأغذية ترفع خطر الإصابة بالأمراض القلبية

1/22/2024 7:18:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعد الأمراض القلبية السبب الأكثر شيوعاً للوفاة حول العالم وذلك وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية، وتعد أمراض الشرايين الإكليلية المغذية للقلب من أشهر المسببات الأساسية لهذه الأمراض.

بعض الأغذية التي ترفع نسبة الخطر والإصابة بالأمراض القلبية، لذلك ينصح بالحد من تناول هذه الأطعمة واستبدالها بالبدائل الصحية.

وبحسب موقع "طبيب" فإن هنالك مجموعة من الأغذية الأساسية التي يجب الحذر منها والحد من استهلاكها لأنها ترفع من خطر أمراض القلب.. وتشمل:

1- اللحم الأحمر

الاستهلاك الكبير من اللحوم الحمراء يترافق مع ارتفاع تراكم الشحوم ضمن جدران الشرايين، إضافة إلى أن هذا النوع من اللحوم توجد به نسب عالية من الكوليسترول التي تسهم بتطور تصلب الشرايين

2- اللحوم المعالجة والأطعمة المعلبة

اللحوم المعالجة مثل النقانق والسلامي، والأطعمة المعلبة يستخدم في تحضيرها العديد من المواد الخطرة التي تسهم في إطالة مدة الحفظ. فهي تحوي تسب عالية من السكر والصوديوم وغيرها من المواد الحافظة.
تسهم هذه المواد برفع ضغط الدم وزيادة خطر الاصابة بمرض السكري من النمط الثاني والذي يشكل خطراً بدوره على صحة القلب والشرايين.

3- الأطعمة المقلية والسمن

تحتوي الأطعمة المقلية والسمن على كميات عالية جداً من الدهون المشبعة والدهون المتحولة غير المشبعة، والتي تزيد من خطر الأمراض القلبية. وذلك نتيجة تراكم الشحوم في الشرايين. إضافة إلى أن تناول هذه الأغذية يزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة المترافقة معها.

4- المشروبات السكرية

المشروبات السكرية وخاصة الصودا ومشروبات الطاقة والعصائر الصناعية، تحوي نسب عالية من السكريات، والتي يؤدي استهلاكها اليومي إلى منح الجسم كميات كبيرة من السعرات الحرارية التي لا يستخدمها. بالتالي يتم تحويلها إلى دهون يتم تخزينها في الجسم وتسهم بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

5- المخبوزات

تصنع المخبوزات الجاهزة وأيضا الحلويات من الدقيق الأبيض. وهو شكل معالج من القمح، ويعتبر غني بالسكريات التي تؤدي لرفع مستويات السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم بالتالي زيادة الوزن.

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