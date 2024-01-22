سيدتي .. اليك اعراض نقص الحديد

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- Khaberni) خبرني - إن نقص الحديد واحد من الحالات الشهيرة، والتي يمكن أن يصاب بها الشخص، وهو حالة من حالات الأنيميا المختلفة، ولكنه أشهرها، تابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على أهم اعراض نقص الحديد المختلفة وتأثيره
اعراض نقص الحديد
اعراض نقص الحديد يمكن ألا تظهر اعراض نقص الحديد الخفيف لدى الأشخاص المصابين به، ولكن مع تفاقم الحالة وزيادة النقص يمكن أن تظهر بعض الأعراض والعلامات التي تتمثل في:
اعراض نقص الحديد في الجسم يمكن أن تتسبب أنيميا نقص الحديد والناتجة عن تناقص كمية الحديد بصورة كبيرة في الجسم في ظهور عدد من الأعراض أهمها التالي:
حالة من التعب غير المعتاد، والتي قد يكون سببها عدم وصول الأكسجين بصورة كافية للجسم، بسبب وجود مشاكل في كمية الهيموجلوبين المسئولة عن نقص الأكسجين
فقدان بعض أعضاء الجسم لحالتها الطبيعية وشحوبها، خاصة مناطق الوجه، والجفون، والأظافر، وذلك بسبب قلة نسبة الهيموجلوبين والمسئول عن منح اللون الأحمر للدم
مشاكل في التنفس بسبب عدم نقل الأكسجين بالكمية المطلوبة
حالة من الدوخة والصداع نتيجة نقص الأكسجين، والذي يؤدي نقصه إلى حدوث ضغط بالأوعية الدموية نتيجة تضخمها
اضطراب في نبضات القلب
مشاكل في البشرة والشعر
ظهور مشاكل في اللسان والفم مثل التورم
الإصابة بمتلازمة تململ الساقين
برودة الأطراف
الإصابة بالعدوى بصورة متكررة
فقدان الشهية
أعراض نقص الحديد على الشعر يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقدان الشعر وتساقطه بل وقد يجعله يتساقط بصورة مشابهة للأشخاص الذين يعانون من الصلع، وقد يؤدي نقص الحديد إلى تساقط الشع بكمبة كبيرة جداً، بحيث يمكن ملاحظته من خلال فرشاة الشعر أو ظهور بقع صلعاء على فروة الرأس
أعراض نقص الحديد النفسية قد يكون لنقص الحديد تأثير كبير على الحالة النفسية للشخص، فقد يؤدي نقصه إلى ظهور عدد من الاضطرابات المختلفة كاضطرابات النوم والقلق
اعرف المزيد عن أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد النفسية أعراض نقص الحديد عند النساء إن نقص الحديد واحد من أكثر الأمراض التي تؤثر على النساء والأطفال، حيث تؤثر على قرابة 20:25% من سكان العالم، كما أن أعراضه عند النساء قد لا تختلف عن أعراضه على الجسم التي ذكرناها سابقاً، حيث تشعر النساء بانخفاض درجة حرارة الجسم لديهن، بالإضافة إلى تكسر الأظافر، وحالة من الدوخة
وتعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد والأنيميا الناتجة عنه بصورة أكبر من الرجال، نتيجة عملية الحمل والدورة الشهرية
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