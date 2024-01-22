سيدتي .. اليك اعراض نقص الحديد

MENAFN - Khaberni) خبرني - إن نقص الحديد واحد من الحالات الشهيرة، والتي يمكن أن يصاب بها الشخص، وهو حالة من حالات الأنيميا المختلفة، ولكنه أشهرها، تابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على أهم اعراض نقص الحديد المختلفة وتأثيره

اعراض نقص الحديد

اعراض نقص الحديد يمكن ألا تظهر اعراض نقص الحديد الخفيف لدى الأشخاص المصابين به، ولكن مع تفاقم الحالة وزيادة النقص يمكن أن تظهر بعض الأعراض والعلامات التي تتمثل في:

اعراض نقص الحديد في الجسم يمكن أن تتسبب أنيميا نقص الحديد والناتجة عن تناقص كمية الحديد بصورة كبيرة في الجسم في ظهور عدد من الأعراض أهمها التالي:

حالة من التعب غير المعتاد، والتي قد يكون سببها عدم وصول الأكسجين بصورة كافية للجسم، بسبب وجود مشاكل في كمية الهيموجلوبين المسئولة عن نقص الأكسجين

فقدان بعض أعضاء الجسم لحالتها الطبيعية وشحوبها، خاصة مناطق الوجه، والجفون، والأظافر، وذلك بسبب قلة نسبة الهيموجلوبين والمسئول عن منح اللون الأحمر للدم

مشاكل في التنفس بسبب عدم نقل الأكسجين بالكمية المطلوبة

حالة من الدوخة والصداع نتيجة نقص الأكسجين، والذي يؤدي نقصه إلى حدوث ضغط بالأوعية الدموية نتيجة تضخمها

اضطراب في نبضات القلب

مشاكل في البشرة والشعر

ظهور مشاكل في اللسان والفم مثل التورم

الإصابة بمتلازمة تململ الساقين

برودة الأطراف

الإصابة بالعدوى بصورة متكررة

فقدان الشهية

أعراض نقص الحديد على الشعر يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقدان الشعر وتساقطه بل وقد يجعله يتساقط بصورة مشابهة للأشخاص الذين يعانون من الصلع، وقد يؤدي نقص الحديد إلى تساقط الشع بكمبة كبيرة جداً، بحيث يمكن ملاحظته من خلال فرشاة الشعر أو ظهور بقع صلعاء على فروة الرأس

أعراض نقص الحديد النفسية قد يكون لنقص الحديد تأثير كبير على الحالة النفسية للشخص، فقد يؤدي نقصه إلى ظهور عدد من الاضطرابات المختلفة كاضطرابات النوم والقلق

اعرف المزيد عن أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد النفسية أعراض نقص الحديد عند النساء إن نقص الحديد واحد من أكثر الأمراض التي تؤثر على النساء والأطفال، حيث تؤثر على قرابة 20:25% من سكان العالم، كما أن أعراضه عند النساء قد لا تختلف عن أعراضه على الجسم التي ذكرناها سابقاً، حيث تشعر النساء بانخفاض درجة حرارة الجسم لديهن، بالإضافة إلى تكسر الأظافر، وحالة من الدوخة

وتعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد والأنيميا الناتجة عنه بصورة أكبر من الرجال، نتيجة عملية الحمل والدورة الشهرية