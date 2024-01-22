قوة خاصة إسرائيلية تختطف شابا وسط مدينة أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- اختطفت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، اليوم الإثنين، شابا من محله التجاري وسط مدينة أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة للوكالة الرسمية، بأن قوة خاصة اقتحمت وسط المدينة، واختطفت الشاب مؤيد شاكر جلايطة من محله التجاري، الذي سبق اختطاف شقيقه منه قبل شهرين.

وأطلقت القوة الخاصة النار باتجاه دراجات كهربائية في المكان، ما أدى إلى اشتعال النار في أكثر من دراجة.



