قوة خاصة إسرائيلية تختطف شابا وسط مدينة أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- اختطفت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، اليوم الإثنين، شابا من محله التجاري وسط مدينة أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة للوكالة الرسمية، بأن قوة خاصة اقتحمت وسط المدينة، واختطفت الشاب مؤيد شاكر جلايطة من محله التجاري، الذي سبق اختطاف شقيقه منه قبل شهرين.
وأطلقت القوة الخاصة النار باتجاه دراجات كهربائية في المكان، ما أدى إلى اشتعال النار في أكثر من دراجة.
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