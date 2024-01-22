خطة الـ 90 يومًا.. سيناريو متدرج لإنهاء الحرب في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن خطة شاملة، من أجل إنهاء الحرب في غزة، وصفت بالمتدرجة، وتمتد على مدار 90 يوماً.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة، التي تسعى الولايات المتحدة ومصر وقطر لفرضها، تبدأ بإطلاق سراح محتجزين، وتنتهي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإنهاء الحرب.

وتبدأ الخطة بوقف الأعمال العدائية لعدد غير محدد من الأيام، على أن يتم إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وبالتزامن مع ذلك، ينسحب الجيش الإسرائيلي من مدن قطاع غزة، ويُسمح بحرية الحركة في القطاع، مع وقف حركة الطائرات المسيّرة لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية.

وتقوم حركة حماس في المرحلة الثانية من الخطة، بإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات وإعادة جثث المختطفين الذين قتلوا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات.

وتتضمن الخطة في مرحلتها الثالثة، إطلاق سراح بقية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وجميع عناصر الوحدات الاحتياطية، مقابل إفراج إسرائيل عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين، على أن يقوم الجيش الإسرائيلي بسحب الجزء المتبقي من قواته إلى خارج قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل وحركة حماس تعارضان مقترح الخطة، إلا أن الدول الثلاث التي تضغط من أجل إنفاذ الخطة، ترى أن هناك "مؤشرات إيجابية" من بينها اختلافات في الرأي داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن بنود الخطة.

وأوضحت أنه بالرغم من اعتراض أعضاء في مجلس الحرب الإسرائيلي على سحب القوات في المرحلة الأولى، فإن مسؤولين مصريين يؤكدون، أن هناك آراء مختلفة داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي.

وعلى الجهة الأخرى، يواصل مسؤولون قطريون اتصالاتهم من أجل التوصل إلى خطة لوقف الحرب، وضمان إطلاق سراح المختطفين واستمرار المساعدات الإنسانية، وفقا لتصريحات مسؤولين قطريين.

وعلى صعيد متصل، قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن هناك اتفاقاً على بعض آليات تبادل محتمل للمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس في المستقبل.

لكنّ "النقطة الشائكة" في الاتفاق المحتمل هي رفض إسرائيل أي وقف دائم لإطلاق النار، فيما تصر حماس من جهتها على هذا المطلب.

وفي تصريح يتقاطع مع "خطة الـ 90 يوماً"، نقلت الشبكة عن مصدر دبلوماسي قوله، إن الاتفاق المحتمل يتضمن وقف القتال لأكثر من شهر، وتبادل المحتجزين على مراحل.



