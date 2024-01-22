

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يشارك الاثنين، في اجتماع عربي أوروبي يناقش تطورات الحرب على غزة

رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، يؤكد أنّ الأردن مستعد لأي وباء مقبل.

مجلس النواب، يقر في جلسة تشريعية مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول من الربع الرابع للعام 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من مستشفى الأمل في وسط مدينة خان يونس بالدبابات والآليات الثقيلة، وتفرض حصارا على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس

مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين على مستوى وزاري. تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الاثنين، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة

MENAFN - Amman Net)× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون التنمية الاجتماعية 01/22/2024 - 14:42 عمان ن

أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.

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