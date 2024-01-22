(MENAFN
- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يشارك الاثنين، في اجتماع عربي أوروبي يناقش تطورات الحرب على غزة رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، يؤكد أنّ الأردن مستعد لأي وباء مقبل. مجلس النواب، يقر في جلسة تشريعية مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات. بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول من الربع الرابع للعام 2023 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من مستشفى الأمل في وسط مدينة خان يونس بالدبابات والآليات الثقيلة، وتفرض حصارا على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين على مستوى وزاري. تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الاثنين، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون التنمية الاجتماعية 01/22/2024 - 14:42 عمان ن
أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN22012024000209011053ID1107750777
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.