(غاز العدو احتلال) تدعو الأردن لـإعلان الحرب على إسرائيل



نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يشارك الاثنين، في اجتماع عربي أوروبي يناقش تطورات الحرب على غزة

رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، يؤكد أنّ الأردن مستعد لأي وباء مقبل.

مجلس النواب، يقر في جلسة تشريعية مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول من الربع الرابع للعام 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من مستشفى الأمل في وسط مدينة خان يونس بالدبابات والآليات الثقيلة، وتفرض حصارا على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس

مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين على مستوى وزاري. تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الاثنين، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة

MENAFN - Amman Net)× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. (غاز العدو احتلال) تدعو الأردن لـ"إعلان الحرب على إسرائيل" 01/22/2024 - 14:48 عمان ن

دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) السلطات الأردنية "لإعلان حالة الحرب على العدو الصهيوني" ردا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي قال فيها أنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن".

وفيما يلي نص البيان الصحفي للحملة:

في تهديد مباشر لأمن الأردن الاستراتيجي، ونسف كامل لأي حقّ من الحقوق الفلسطينيّة، وإدارة ظهر كاملة لما يسمّى "المكتسبات" التي "حققتها"، و"الالتزامات" التي "رتّبتها" معاهدة العار، معاهدة وادي عربة الموقعة مع العدو عام 1994، أعلن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، وبكل وضوح، أنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن".

-p src="//ylx-aff.advertica-cdn.com/pub/728x90.png" alt="ylliX - Online Advertising Network" />

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad