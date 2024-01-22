(غاز العدو احتلال) تدعو الأردن لـإعلان الحرب على إسرائيل

(MENAFN
- Amman Net)
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× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. (غاز العدو احتلال) تدعو الأردن لـ"إعلان الحرب على إسرائيل" 01/22/2024 - 14:48 عمان ن
دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) السلطات الأردنية "لإعلان حالة الحرب على العدو الصهيوني" ردا على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي قال فيها أنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن".
وفيما يلي نص البيان الصحفي للحملة:
في تهديد مباشر لأمن الأردن الاستراتيجي، ونسف كامل لأي حقّ من الحقوق الفلسطينيّة، وإدارة ظهر كاملة لما يسمّى "المكتسبات" التي "حققتها"، و"الالتزامات" التي "رتّبتها" معاهدة العار، معاهدة وادي عربة الموقعة مع العدو عام 1994، أعلن رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، وبكل وضوح، أنه "لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على غربي نهر الأردن".
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