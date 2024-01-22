الاستهلاكية المدنية: تخفيضات على 350 سلعة بنسبة تصل لـ 50%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 350 سلعة بنسب تتراوح بين 10 و50 % اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت الموافق للثالث من الشهر المقبل.



وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، في بيان اليوم الاثنين، إن العروض والتخفيضات كافة متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 69 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء.



ودعا القضاة المواطنين إلى الاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيسبوك للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.



وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من احتمالية ارتفاع الأسعار.



وأضاف أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق

