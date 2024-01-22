زعيمة حزب العمل الإسرائيلي: لن أتردد في وقف الحرب من أجل إعادة الرهائن في غزة

زعيمة حزب العمل الإسرائيلي: لن أتردد في وقف الحرب من أجل إعادة الرهائن في غزة
التاريخ
1/22/2024 7:08:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
افادت مراسلة الجزيرة بأن حزب العمل الإسرائيلي المعارض سيقدم طلبا بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو بعد فشله في إعادة المحتجزين بغزة.
وأكدت زعيمة الحزب ميراف ميخائيلي أنه إذا تطلب الأمر وقف الحرب من أجل إعادة المحتجزين في غزة فإنها لن تتردد في ذلك.
MENAFN22012024000208011052ID1107750774
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.