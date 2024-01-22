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زعيمة حزب العمل الإسرائيلي: لن أتردد في وقف الحرب من أجل إعادة الرهائن في غزة

1/22/2024 7:08:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت مراسلة الجزيرة بأن حزب العمل الإسرائيلي المعارض سيقدم طلبا بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو بعد فشله في إعادة المحتجزين بغزة.


وأكدت زعيمة الحزب ميراف ميخائيلي أنه إذا تطلب الأمر وقف الحرب من أجل إعادة المحتجزين في غزة فإنها لن تتردد في ذلك.

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