مصر تخوض مباراة مصيرية في كأس إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض منتخب مصر اليوم الاثنين، مباراة مصيرية ضمن نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، ضد الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة التشادي، محمد الحاجي اللاهو، صفارة بداية مباراة مصر والرأس الأخضر "كابو فيردي - Cape Verde"، التي ستجري يوم الاثنين 22 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية (B) برصيد نقطتين فقط، بعد تعادله أمام كل من موزمبيق وغانا على الترتيب، وبالتالي على منتخب "الفراعنة" الفوز على الرأس الأخضر من أجل ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ34 من كأس إفريقيا لكرة القدم، من دون الدخول في حسابات معقدة.بينما حقق منتخب الرأس الأخضر فوزين متتاليين على غانا وموزمبيق على الترتيب، وضمن تأهله مبكرا إلى دور الـ16 الكبارة للقارة السمراء.ولم يسبق لمنتخب مصر أن واجه نظيره الرأس الأخضر في أي بطولة من قبل.وتلقى منتخب مصر ضربة موجعة بتعرض نجمه محمد صلاح لإصابة في نهاية الشوط الأول لمباراته أمام غانا (1-1) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، في الجولة الثانية للبطولة.



فقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غياب قائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح عن مباراة الرأس الأخضر، في بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماع، بقوله: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام الرأس الأخضر ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".

وربما سيفاضل البرتغالي روي فيتوريا بين الثنائي مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن بدلا من محمد صلاح، وكان فيتوريا قد دفع بمصطفى فتحي في مباراة غانا وترك زيزو على مقاعد البدلاء.

وينتظر أن يخوض منتخب مصر مباراة الرأس الأخضر بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، عمر كمال

خط الوسط: حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد النني أو (مروان عطية)

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، عمر مرموش أو (محمود تريزيغيه).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر:

وستنقل مباراة مصر والرأس الأخضر عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر:

كما أفادت تقارير صحفية، بأنه تم الإعلان عن توفر عدة قنوات إضافية لبث مباشر مجاني لمباراة مصر والرأس الأخضر، تلبية رغبة عشاق كرة القدم الذين يتطلعون لمتابعة هذه المباراة الهامة دون أية تكاليف، ثلاثة من هذه القنوات تبث على النايل سات، وهي كالتالي:

قناة الجزائر الأولى على نايل سات

التردد: 10992

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة المغرب الرياضية على نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الرياضية المغربية الأولى على نايل سات

التردد: 11642

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة فوكس سبورت على القمر الصناعي Hot Bird 13B

التردد: 11013

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة تيلي تشاد على القمر الصناعي Amos 4W

التردد: 11207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة SuperSport على القمر الصناعي Eutelsat 16

التردد: 11097

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة Canal+ Afrique عبر القمر الصناعي Eutelsat

التردد: 11248

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة StarTimes عبر القمر الصناعي Eutelsat 7A

التردد: 12284

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة Kwese TV عبر القمر الصناعي Eutelsat 7A

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويمكن متابعة هذه المباراة على الإنترنت من خلال تحميل تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect.

وتستضيف كوت ديفوار (ساحل العاج)، نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، خلال الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى الحادي عشر من شهر فبراير 2024.

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