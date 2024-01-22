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صلاح يترك الفراعنة ويعود لإنجلترا

1/22/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، بيانًا رسميًا بشأن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول.
ويتواجد صلاح مع منتخب مصر في كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023، لكنه تعرض للإصابة في المباراة الماضية أمام غانا (2-2) بالجولة الثانية في دور المجموعات، ولم يستطع إكمال اللقاء.
وقال الاتحاد المصري في بيانه: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدًا الإثنين لاستكمال علاجه".
وأضاف: "هناك آمال بأن يلحق صلاح بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".
وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قال اليوم الأحد في المؤتمر الصحفي عقب اكتساح بورنموث (4-0) في الجولة 21 من البريميرليج بشأن احتمالية عودة صلاح لصفوف الريدز: "هذه هي الخطة، لا أعلم إذا كان هذا قد تقرر بنسبة 100%، لكنها خطتنا".
وأضاف بحسب ما نقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "مهما كانت مدة غيابه، أعتقد أن الجميع ربما يرى أنه من المنطقي أن يقوم بإعادة التأهيل معنا".
وتابع: "تحدثت مع صلاح مباشرة بعد المباراة (غانا)، ومنذ ذلك الحين وهو على اتصال بطبيبنا، أخبرني الطبيب بالخبر، لذلك أعتقد أنه سيعود".

ملاعب

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