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سوريا تحلم بالتأهل من بوابة الهند

1/22/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتمسك المنتخب السوري بفرصته في التأهل لثمن نهائي بطولة كأس آسيا، لكنه سيكون مطالبا بالفوز على الهند، عندما يلتقيان غدا الثلاثاء، في ختام دور المجموعات.
وينتظر منتخب نسور قاسيون، هدية أستراليا أمام أوزبكستان، في المباراة التي ستقام بنفس التوقيت.
ويتواجد المنتخب الأسترالي على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل لدور الـ 16، فيما يحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
ويتواجد المنتخب السوري في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يقبع المنتخب الهندي في قاع الترتيب بلا نقاط.
ولدى سوريا، فرصتين لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، الأولى هي الفوز على المنتخب الهندي بثلاثية نظيفة مع خسارة أوزبكستان أمام أستراليا بهدفين نظيفين، ليتأهل في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف على أوزبكستان، خاصة وأن المواجهة التي جمعت بين المنتخب السوري ونظيره الأوزبكي انتهت بالتعادل السلبي.
وتتمثل الفرصة الثانية للمنتخب السوري لعبور دور المجموعات، هي فوزه على المنتخب الهندي بأكبر عدد ممكن من الأهداف، مع تعادل أوزبكستان أو فوزه، وانتظار نهاية دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيتواجد ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث أم لا.
ورفع الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب السوري، شعار "التحدي" في مباراته أمام المنتخب الهندي.
وأكد كوبر على أنهم يتمسكون بالأمل، وقال عقب الخسارة أمام المنتخب الأسترالي "سنحاول أن نقدم الأفضل في المباراة الأخيرة القادمة ضد الهند، ونتمسك بآمال التأهل إلى الدور المقبل".
وأضاف "واثق ومتفائل من قدرات اللاعبين ونحلم بالتأهل لدور الـ 16 ولأبعد مرحلة في البطولة".
ولن تكون مهمة المنتخب السوري في الفوز بالمباراة سهلة، لا سيما وأن المنتخب الهندي لا زالت أمامه فرصة ضئيلة للتأهل كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، بشرط الفوز على المنتخب السوري وأن تسير نتائج مباريات المجموعات الأخرى في مصلحته.
وسيحاول المنتخب الهندي بكل قوته لتحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل ترك انطباع جيد لدى الجماهير، في حال فشله في التأهل والخروج من البطولة.
في الوقت نفسه، سيكون لدى المنتخب الأوزبكي، مهمة صعبة لضمان التأهل المباشر لدور الـ 16، دون الدخول في حسابات معقدة، عندما يواجه المنتخب الأسترالي، الذي ضمن التأهل للدور التالي.
وكفي المنتخب الأوزبكي، التعادل أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل لدور الـ 16 مباشرة، ولكنه يسعى بكل قوته للفوز بالمباراة من أجل تصدر المجموعة ومواجهة منافس أسهل نسبيا في ثمن النهائي.
في المقابل، يدخل المنتخب الأسترالي، المباراة بحثا عن تحقيق العلامة الكاملة للحفاظ على صدارة المجموعة، والتأكيد على أنه سينافس على التتويج بلقب البطولة.

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