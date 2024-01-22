مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 22-1-2024 عدد من المباريات بمختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء منتخب مصر مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا ومباراة نابولي وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
غينيا الاستوائية X ساحل العاج –8 مساء
غينيا بيساو X نيجيريا –8 مساء
الرأس الأخضر X مصر – 11 مساء
موزمبيق X غانا – 11مساء
مواعيد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة
طاجيكستان X لبنان –6 مساء - beIN ASIAN CUP 2
قطر X الصين – 6 مساء - beIN ASIAN CUP 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون X وولفرهامبتون - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
غرناطة X أتلتيكو مدريد - 11 مساء - beIN Sports HD 3
موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة
نابولي X إنتر ميلان – 10 مساء - AD SPORTS 2 HD
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN22012024000208011052ID1107750769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.