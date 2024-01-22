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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1/22/2024 7:08:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 22-1-2024 عدد من المباريات بمختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء منتخب مصر مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا ومباراة نابولي وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي.
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
غينيا الاستوائية X ساحل العاج –8 مساء
غينيا بيساو X نيجيريا –8 مساء
الرأس الأخضر X مصر – 11 مساء
موزمبيق X غانا – 11مساء
مواعيد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

طاجيكستان X لبنان –6 مساء - beIN ASIAN CUP 2
قطر X الصين – 6 مساء - beIN ASIAN CUP 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X وولفرهامبتون - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X أتلتيكو مدريد - 11 مساء - beIN Sports HD 3
موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي X إنتر ميلان – 10 مساء - AD SPORTS 2 HD

ملاعب

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