مبابي يناور على جبهتي باريس وريال مدريد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يواصل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، مناوراته لحسم وجهته خلال الموسم المقبل.



وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويحق للنجم الفرنسي، التفاوض والتوقيع مجانا مع أي فريق، بداية من يناير/كانون ثان الجاري.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد توصل مبابي إلى اتفاق مبدئي مع ريال مدريد بشأن الانتقال إلى صفوف الميرنجي في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة أن جزءا من هذا الاتفاق، سيكون حصول مبابي على القميص رقم 10 الخاص بالنجم الكرواتي لوكا مودريتش.

ورغم ذلك، أكدت الصحيفة الإسبانية أن مبابي لا يزال يفتح الباب أمام باريس، ومستعدا للجلوس والاستماع إلى أي عرض جديد يقدمه الفريق الفرنسي من أجل التجديد.

وذكرت الصحيفة أن فرص انقلاب مبابي على اتفاقه مع ريال مدريد، وقبول عرض باريس، ليست كبيرة في الوقت الحالي.

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