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الجزائر تخشى شبح الخروج المبكر أمام موريتانيا

1/22/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تختتم غدا الثلاثاء، منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا، المقامة في كوت ديفوار، حيث يلتقي منتخبا الجزائر وموريتانيا، في مواجهة عربية خالصة، بينما تلعب أنجولا ضد بوركينا فاسو.
وقبل الجولة الختامية، يتصدر منتخب أنجولا المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، وخلفهما منتخب الجزائر برصيد نقطتين ثم موريتانيا بدون رصيد.
وفي المواجهة العربية، لا بديل عن الفوز إذا أراد أحدهما انتزاع إحدى بطاقات التأهل لدور الـ 16.
واكتفى منتخب الجزائر بتعادلين مع أنجولا وبوركينا فاسو، بينما خسر منتخب موريتانيا أمام بوركينا فاسو وأنجولا.
ويحتاج منتخب الجزائر للفوز وانتظار خسارة أنجولا أو بوركينا فاسو في المباراة الثانية ليحصد المركز الثاني، أما في حال تعادلهما سيتم النظر إلى فارق الأهداف بين الفرق الثلاثة لحسم المتأهلين.
أما في حال تعادل الجزائر مع موريتانيا، وأيا ما كانت نتيجة المباراة الثانية، سيعني هذا بقاء موريتانيا في ذيل ترتيب المجموعة وخروجه من الدور الأول للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيدخل منتخب الجزائر في حسابات معقدة، حيث سيبقيه أيضًا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وينتظر هدايا المنافسين لحجز إحدى 4 بطاقات كأفضل ثوالث.
ويرتكز جمال بلماضي مدرب الجزائر، على عدد من العناصر الهجومية المميزة مثل بغداد بونجاح ورياض محرز ومحمد الأمين عمورة وآدم وناس ويوسف بلايلي وفارس شايبي، بالإضافة لعناصر الخبرة إسلام سليماني وسفيان فيجولي ونبيل بن طالب وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني.
ويسعى بلماضي لتفادي كابوس الخروج من الدور الأول للنسخة الثانية على التوالي، لأن هذا السيناريو ربما يسفر عن إقالته من منصبه.
ويسعى المدير الفني لمنتخب الجزائر لاستغلال فارق الخبرات بتحقيق فوز عريض على موريتانيا قد يمنحه صدارة المجموعة إذا انتهت مباراة أنجولا وبوركينا فاسو بالتعادل.
أما أمير عبدو مدرب موريتانيا، يحلم بمفاجأة جديدة تقلب موازين المجموعة ويرتكز على عدد من العناصر المميزة مثل حمية الطنجي وإبنو با وأبو بكر كويتا وسيدي بونا عمار إضافة إلى حارس المرمى بوبكر نياسي.
وفي المباراة الأخرى بين أنجولا وبوركينا فاسو، تبدو الأجواء أكثر هدوء.
ويبقى الرباعي الهجومي كريستوفر مابولولو وجيلبرتو وجيلسون وأنطونيو كاباكا هم أخطر أسلحة المنتخب الأنجولي التي لمعت بقوة في أول جولتين.
أما الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، لديه كتيبة مميزة في مختلف الخطوط، أبرزها برتراند تراوري ولاعب الوسط إبراهيما بلاتي توريه والجناحين عيسى كابوريه وعبدول تابسوبا والظهير الأيسر ستيف ياجو مع حارس المرمى كوفي كواكو مع قلب الدفاع إيسوفو دايو، ورأس الحربة محمد كوناتي.

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