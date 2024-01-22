بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسريلانكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب مع سفيرة جمهورية سريلانكا في عمان، بيريانجيكا فجقوناسيكرا، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية كخطوة مهمة لتنشيط المبادلات التجارية.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الإثنين، أكد الخطيب ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري، وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في سريلانكا، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.
وأشار إلى ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وسريلانكا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة بينهما، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ونظيرتها في جمهورية سريلانكا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
وعبر الخطيب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، عن استعداد تجارة عمان لاستقبال وفد تجاري يضم رجال أعمال سريلانكيين لزيارة الأردن والتعرف على المجالات المتاحة، للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو المزيد من التطور، وتعريف الجانب السيرلانكي بالمزايا والفرص والتطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.
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