Monday, 22 January 2024 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسريلانكا

1/22/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب مع سفيرة جمهورية سريلانكا في عمان، بيريانجيكا فجقوناسيكرا، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية كخطوة مهمة لتنشيط المبادلات التجارية.


وبحسب بيان للغرفة، اليوم الإثنين، أكد الخطيب ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري، وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في سريلانكا، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.


وأشار إلى ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وسريلانكا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة بينهما، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ونظيرتها في جمهورية سريلانكا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.


وعبر الخطيب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، عن استعداد تجارة عمان لاستقبال وفد تجاري يضم رجال أعمال سريلانكيين لزيارة الأردن والتعرف على المجالات المتاحة، للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو المزيد من التطور، وتعريف الجانب السيرلانكي بالمزايا والفرص والتطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.

MENAFN22012024000208011052ID1107750764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث