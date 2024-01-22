بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسريلانكا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب مع سفيرة جمهورية سريلانكا في عمان، بيريانجيكا فجقوناسيكرا، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية كخطوة مهمة لتنشيط المبادلات التجارية.



وبحسب بيان للغرفة، اليوم الإثنين، أكد الخطيب ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري، وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في سريلانكا، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.



وأشار إلى ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وسريلانكا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة بينهما، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ونظيرتها في جمهورية سريلانكا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.



وعبر الخطيب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، عن استعداد تجارة عمان لاستقبال وفد تجاري يضم رجال أعمال سريلانكيين لزيارة الأردن والتعرف على المجالات المتاحة، للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو المزيد من التطور، وتعريف الجانب السيرلانكي بالمزايا والفرص والتطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.