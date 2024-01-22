منافس أوروبي ينضم إلى معركة خطف بنزيما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم عملاق جديد إلى سباق التوقيع مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فقد انضم ليون الفرنسي إلى سباق التوقيع مع كريم بنزيما، عقب توتر العلاقات بين اللاعب وناديه السعودي.
ويريد ليون، استغلال العلاقة الممتازة بين مجموعة إيجل المالكة للنادي الفرنسي والسعودية، من أجل حسم صفقة بنزيما.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن فرص رحيل بنزيما عن السعودية تبدو صعبة، لكن إذا كانت هناك نسبة ضئيلة لذلك، يسعى نادي ليون لاستغلالها.
ويحلم مسئولو ليون بعودة كريم بنزيما عقب رحيله إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2009.
وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن بنزيما يحظى باهتمام متزايد من جانب تشيلسي، للحصول عليه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
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