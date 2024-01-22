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منافس أوروبي ينضم إلى معركة خطف بنزيما

1/22/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انضم عملاق جديد إلى سباق التوقيع مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ووفقا لإذاعة "مونت كارلو"، فقد انضم ليون الفرنسي إلى سباق التوقيع مع كريم بنزيما، عقب توتر العلاقات بين اللاعب وناديه السعودي.
ويريد ليون، استغلال العلاقة الممتازة بين مجموعة إيجل المالكة للنادي الفرنسي والسعودية، من أجل حسم صفقة بنزيما.
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن فرص رحيل بنزيما عن السعودية تبدو صعبة، لكن إذا كانت هناك نسبة ضئيلة لذلك، يسعى نادي ليون لاستغلالها.
ويحلم مسئولو ليون بعودة كريم بنزيما عقب رحيله إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2009.
وكانت بعض التقارير قد ذكرت أن بنزيما يحظى باهتمام متزايد من جانب تشيلسي، للحصول عليه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ملاعب

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