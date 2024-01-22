Monday, 22 January 2024 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النشامى الأكثر تسجيلا في كأس آسيا

1/22/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتصدر المنتخب الأردني ترتيب المنتخبات الأكثر تسجيلا للأهداف خلال النسخة القارية الحالية من بطولة كأس آسيا 2023، برصيد (6) أهداف.
وأوضح تقرير رياضي إحصائي بثته وكالة الأنباء القطرية اليوم الاثنين حول أداء المنتخبات المشاركة في البطولة، أن منتخب النشامى بهذه الحصيلة من الأهداف، يتقدم على منتخبات العراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية، ولكل منهم (5) أهداف، في حين سجلت منتخبات قطر والسعودية والبحرين (4) أهداف لكل منها.
وفي المقابل لم تسجل منتخبات الصين ولبنان وطاجيكستان وسوريا والهند وماليزيا وقرغيزيا أي أهداف في البطولة حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن منتخبات الهند وفلسطين وفيتنام وماليزيا، تعد الأكثر استقبالا للأهداف برصيد (5) أهداف، في الوقت الذي تتشارك منتخبات قطر والصين واستراليا وأوزباكستان وتايلاند لقب الأقوى دفاعيا لعدم استقبالهم أي أهداف حتى الآن.
وأوضح التقرير أن الحصيلة التهديفية لكأس آسيا قطر 2023، ارتفعت مع نهاية الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات إلى (56) هدفا.
وبين التقرير أن المجموعة الرابعة تعد الأقوى تهديفيا حتى الآن، بتسجيل منتخباتها (14) هدفا، وحلت المجموعة الخامسة التي تضم الأردن في المركز الثاني كأقوى المجموعات تهديفيا برصيد (13) هدفا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN22012024000208011052ID1107750762

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث