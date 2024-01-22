الاحتلال يعلن اصابة 13 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
1/22/2024 7:08:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 13 عسكريا من جنوده في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.
وتخوض سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بخان يونس التي سعى للتقدم فيها من محاور عدة.
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