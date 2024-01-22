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الاحتلال يعلن اصابة 13 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة

1/22/2024 7:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 13 عسكريا من جنوده في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.


وتخوض سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بخان يونس التي سعى للتقدم فيها من محاور عدة.


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