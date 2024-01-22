IBM توسع وجودها في المملكة العربية السعودية بتدشين مقرها الإقليمي في الرياض

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت IBM، الشركة العالمية الرائدة في مجالات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية، اليوم عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مدينة الرياض، في إطار استراتيجيتها للتوسع في المملكة وتأكيداً على التزامها بتسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

منذ تأسيس IBM في المملكة العربية السعودية عام 1947، عملت الشركة مع القطاعات الحكومية والمؤسسية في المملكة لتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأهمية الوطنية والاقتصادية، كما ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير المواهب الشابة من خلال إعدادهم وتهيئتهم للانخراط بسوق العمل، دعماً لأجندة التنمية في المملكة.

وقد قامت وزارة الاستثمار بإعطاء رخصة المقر الإقليمي لشركة IBM من خلال استضافة كبار المدراء التنفيذيين بالشركة يوم 30 نوفمبر 2023، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين أبرزهم معالي وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والسيد أرفيند كريشنا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IBM العالمية.

سيعزز المقر الإقليمي لشركة IBM في الرياض جهود الشركة المستمرة لترسيخ آفاق التكنولوجيا في المملكة. ففي السنوات الأخيرة، عملت IBM مع الحكومة والمؤسسات والشركاء للمساهمة في تطوير المنظومة التقنية في المملكة، بما في ذلك البنية المحلية الرقمية، والمهارات السعودية. ويهدف إطلاق المقر الإقليمي الجديد إلى توسيع نطاق عمل IBM في المملكة والمنطقة، بالإضافة الى تحفيز عملية التحول الرقمي الابتكار.