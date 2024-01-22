IBM توسع وجودها في المملكة العربية السعودية بتدشين مقرها الإقليمي في الرياض

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أعلنت IBM، الشركة العالمية الرائدة في مجالات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية، اليوم عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مدينة الرياض، في إطار استراتيجيتها للتوسع في المملكة وتأكيداً على التزامها بتسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
منذ تأسيس IBM في المملكة العربية السعودية عام 1947، عملت الشركة مع القطاعات الحكومية والمؤسسية في المملكة لتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأهمية الوطنية والاقتصادية، كما ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير المواهب الشابة من خلال إعدادهم وتهيئتهم للانخراط بسوق العمل، دعماً لأجندة التنمية في المملكة.
وقد قامت وزارة الاستثمار بإعطاء رخصة المقر الإقليمي لشركة IBM من خلال استضافة كبار المدراء التنفيذيين بالشركة يوم 30 نوفمبر 2023، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين أبرزهم معالي وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والسيد أرفيند كريشنا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IBM العالمية.
سيعزز المقر الإقليمي لشركة IBM في الرياض جهود الشركة المستمرة لترسيخ آفاق التكنولوجيا في المملكة. ففي السنوات الأخيرة، عملت IBM مع الحكومة والمؤسسات والشركاء للمساهمة في تطوير المنظومة التقنية في المملكة، بما في ذلك البنية المحلية الرقمية، والمهارات السعودية. ويهدف إطلاق المقر الإقليمي الجديد إلى توسيع نطاق عمل IBM في المملكة والمنطقة، بالإضافة الى تحفيز عملية التحول الرقمي الابتكار.
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