الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب حبوب مخدرة من سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين أن عناصره تمكنوا من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة إلى البلاد من سوريا.
وتمكنت عناصر القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود وفوج الحدود البري الأول في الجيش، عند حاجز شدرا - عكار، من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة".
وأفيد بأنه تم توقيف رجل وزوجته للاشتباه بتورطهما في هذه العملية، وتم احالتهما مع المضبوطات إلى القضاء المختص.
روسيا اليوم
MENAFN22012024000208011052ID1107750536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.