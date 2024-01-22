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الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب حبوب مخدرة من سوريا

1/22/2024 6:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني اليوم الاثنين أن عناصره تمكنوا من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة إلى البلاد من سوريا.


وتمكنت عناصر القوة الأمنية المشتركة لضبط ومراقبة الحدود وفوج الحدود البري الأول في الجيش، عند حاجز شدرا - عكار، من إحباط عملية تهريب وإدخال كمية من الحبوب المخدرة".


وأفيد بأنه تم توقيف رجل وزوجته للاشتباه بتورطهما في هذه العملية، وتم احالتهما مع المضبوطات إلى القضاء المختص.

روسيا اليوم


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