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صحة غزة: 20 مجزرة جديدة للاحتلال خلال آخر 24 ساعة

1/22/2024 6:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 190 شهيدا و340 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.


وأضافت في تصريحات صحفية إنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم."


وارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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