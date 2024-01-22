صحة غزة: 20 مجزرة جديدة للاحتلال خلال آخر 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 190 شهيدا و340 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت في تصريحات صحفية إنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم."
وارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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