مرسى أيلة العقبة يحصد اثنتين من جوائز أبوظبي البحرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصد مرسى "أيلة" العقبة ، جائزيتن من جوائز "أبوظبي البحرية" للعام 2023 للريادة في القطاع البحري، لتجسد تميزها في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية هما جائزة أفضل مرسى في مجال "حماية البيئة"، وجائزة أفضل مرسى في مجال "تدابير السلامة"، وذلك من بين 37 مرسى تقدمت للجوائز من 8 دول حول العالم.



ويعكس حصول "أيلة" على هذه الجوئز، ريادة شركة واحة أيلة للتطوير في مجال الحفاظ على البيئة وتبنيها لأفضل الممارسات المستدامة كإحدى أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم وتوظيفها للتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ الممارسات البيئية لدى مرتاديها وامتلاكها لأدوات التغيير الإيجابي على هذا الصعيد.



ويجسد هذا الاعتراف الدولي، الاهتمام البالغ الذي توليه "أيلة" للسلامة العامة في مختلف مواقعها عبر سلسلة ضوابط وإجراءات صارمة، واتخاذ جميع التدابير الفنية واللوجستية والإدارية اللازمة لقضاء تجربة سياحية وتجربة سكن مبتكرة.



وأكد مدير المارينا في شركة واحة أيلة للتطوير المهندس عادل المعاني في بيان اليوم الاثنين، أن حصول "أيلة" على جائزيتن في فئتين من أصل 7 جوائز، يؤكد تميّز وريادة أيلة في شؤون حماية البيئة والطبيعة والحفاظ على عناصر السلامة العامة.