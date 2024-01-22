مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في سريلانكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد موقع Ada Derana بمقتل خمسة أشخاص بحادث إطلاق نار في جنوب جزيرة سريلانكا.
وأضاف الموقع أنه في الساعة 08:30 تقريبا من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي-في البلاد- أطلقت مجموعة من أشخاص مجهولين النار على 5 أشخاص كانوا داخل السيارة.
وتابع أن 4 منهم لقوا مصرعهم على الفور في مكان الحادث، فيما توفي الخامس لاحقا في المستشفى.
وكتب: "ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة بيلياتي بمدينة تانغالا إلى 5 قتلى بعد أن توفي احد المصابين بطلقات نارية متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.
روسيا اليوم
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