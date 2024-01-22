مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في سريلانكا

MENAFN - Al Wakeel News)أفاد موقع Ada Derana بمقتل خمسة أشخاص بحادث إطلاق نار في جنوب جزيرة سريلانكا.

وأضاف الموقع أنه في الساعة 08:30 تقريبا من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي-في البلاد- أطلقت مجموعة من أشخاص مجهولين النار على 5 أشخاص كانوا داخل السيارة.

وتابع أن 4 منهم لقوا مصرعهم على الفور في مكان الحادث، فيما توفي الخامس لاحقا في المستشفى.

وكتب: "ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة بيلياتي بمدينة تانغالا إلى 5 قتلى بعد أن توفي احد المصابين بطلقات نارية متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.

روسيا اليوم