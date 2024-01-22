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مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في سريلانكا

1/22/2024 6:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد موقع Ada Derana بمقتل خمسة أشخاص بحادث إطلاق نار في جنوب جزيرة سريلانكا.

وأضاف الموقع أنه في الساعة 08:30 تقريبا من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي-في البلاد- أطلقت مجموعة من أشخاص مجهولين النار على 5 أشخاص كانوا داخل السيارة.
وتابع أن 4 منهم لقوا مصرعهم على الفور في مكان الحادث، فيما توفي الخامس لاحقا في المستشفى.
وكتب: "ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في منطقة بيلياتي بمدينة تانغالا إلى 5 قتلى بعد أن توفي احد المصابين بطلقات نارية متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى.

روسيا اليوم

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